Gagne super nel MotoAmerica: dominio in Gara 1 in Alabama

A giudicare da Gara 1 del MotoAmerica Superbike svoltasi al Barber Motorsports Park di Birmingham, Alabama, non si direbbe proprio che Jake Gagne stia accusando dei problemi fisici. Nonostante sia prossimo ad un intervento chirurgico di routine per la sindrome compartimentale che lo sta attanagliando da diverse settimane, il bi-Campione in carica ha dominato la scena nella prima di due gare in programma. Con Cameron Beaubier giù dal podio, il portacolori Attack Yamaha di conseguenza vola in classifica con la casa dei Tre Diapason che, nel frattempo, monopolizza il podio con le sue tre R1 di punta.

JAKE GAGNE INAVVICINABILE NEL MOTOAMERICA

Se il round di apertura in quel di Road Atlanta aveva lasciato qualche speranza di lotta al vertice, a Birmingham si è tornati alla consuetudine dell’ultimo triennio del MotoAmerica. Dopo una grandiosa pole in 1’22″503, in Gara 1 Jake Gagne ha letteralmente fatto il vuoto, gestendo e gestendosi in una contesa accorciata da 20 a 16 giri su richiesta del fornitore unico Dunlop per un’usura pronunciata degli pneumatici registratasi nel corso delle prove. Mantenendo un passo costante con la perla del giro più veloce alla seconda tornata in 1’22″806 (a 3 decimi dalla sua stessa pole!), il #1 ha messo a segno la personale trentunesima vittoria in carriera nella serie.

PODIO TUTTO YAMAHA

Scattato bene dalla pole, Gagne ha messo subito tra sé ed il proprio compagno di squadra Cameron Petersen un rassicurante vantaggio di 2″5, gestito sapientemente fino all’effettivo 1″8 di gap sul traguardo. Il sudafricano nulla ha potuto nei confronti del Campione 2010 della Red Bull MotoGP Rookies Cup, accontentandosi del secondo posto a completare l’1-2 Attack Performance e parte integrante di un podio tutto Yamaha. Ancora una volta, sui saliscendi del Barber Motorsports Park la R1 si conferma la moto più equilibrata del circus MotoAmerica, a maggior ragione su questa pista che ne esalta le sue peculiarità. Lo testimonia il terzo posto di Mathew Scholtz (Westby Racing), sganciatosi ben presto dal plotoncino di pretendenti al podio.

BEAUBIER ALL’INSEGUIMENTO

Dopo qualifiche al di sotto le aspettative (quinto tempo), a Cameron Beaubier non è riuscito lo stesso “miracolo” di Road Atlanta. A Barber con il Tytler Cycle Racing non è tuttora riuscito a trovar la quadra per far scaricare a terra tutta la potenza della sua BMW M 1000 RR, con il risultato di dover inseguire finora per tutto il fine settimana. In Gara 1 ha perso tempo nelle battute iniziali per liberarsi degli altri piloti, ma i 9″ di gap accusati al traguardo non lasciano presupporre niente di particolarmente migliorativo in previsione di Gara 2.

RUGGINI DI DAYTONA TRA HERRIN ED ESCALANTE

Con PJ Jacobsen quinto con l’altra BMW M 1000 RR del Tytler Cycle Racing, ci hanno pensato Josh Herrin (Warhorse HSBK Racing Ducati NYC) e Richie Escalante (Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki) a vivacizzare la contesa. I due, giunti al contatto nel discusso epilogo della 200 miglia di Daytona dello scorso mese di marzo, non si sono risparmiati in questo confronto, dando vita ad un acceso duello che alla fine ha premiato il Ducatista. In difficoltà tanto da risultare come “tappo” per altri piloti (tra questi Beaubier) nelle schermaglie iniziali, Herrin ha rimediato un sesto posto a 20″ dalla vetta, lontanissimo dai propositi ambiziosi della squadra. Non da meno, dal rendimento del suo predecessore Danilo Petrucci evidenziato nella passata stagione.

SPAZIO A GARA 2 DEL MOTOAMERICA SUPERBIKE

Per questo secondo atto del MotoAmerica Superbike 2023 resta ancora Gara 2 da disputarsi domenica 21 maggio alle 15:10 locali (le 22:10 italiane). La diretta web streaming sarà come sempre garantita dal servizio in abbonamento MotoAmerica Live+.