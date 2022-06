Ci mancava il tempaccio del Wisconsin per complicare ulteriormente il week end di Danilo Petrucci nel MotoAmerica sul fantastico tracciato di Road America. Il ternano è un mago del bagnato, ma gara 2 (accorciata a soli otto giri) è partita con condizioni d’asfalto indecifrabili: molta acqua in alcune sezioni della pista, quasi asciutto in altre. I sei piloti di vertice hanno scelto gomme rain, ma bisogna aggiungere che Danilo non aveva esperienza delle Dunlop di questo tipo. Per cui, su una pista così veloce e piena d’insidie, la nuova sfida americana del ternano è scattata fra mille insidie. Jake Gagne è partito male e remando come poteva, non è andato oltre il quarto posto. Peggio ancora Mathew Scholtz, che il giorno prima aveva beffato Danilo al fotofinish per 15 millesimi: sull’acqua è affondato in ottava posizione. Ma da queste parti i pericoli non finiscono mai…

Cameron e PJ scatenati

Danilo Petrucci stavolta ha trovato sulla rotta due avversari scatenati: Cameron Petersen, sudafricano che finora aveva fatto da scudiero al capitano Yamaha Jake Gagne, e PJ Jacobsen, ex pupillo di Eraldo Ferracci (l’uomo di fiducia di Ducati negli Usa), ex del Mondiale Supersport e attualmente in sella ad una BMW. Ai ferri corti con il pilota italiano gli avversari si scatenato tutti, anche stavolta ci sono scappate un paio di spallate. All’ultimo giro PJ ha tentato la sorpresa, ma Petersen è stato più preciso ed ha tagliato il traguardo con un piccolo ma decisivo vantaggio. Danilo Petrucci si è accontentato del terzo posto.

Ducati senza accelerazione

“La mia Panigale non aveva potenza, specie nelle marce basse, non riuscivo ad uscire forte da nessuna parte” ha lamentato Danilo. “Inoltre negli ultimi due giri non avevo più gomma. Ci ho provato, finchè ho capito che era meglio pensare al campionato.” Già, la classifica: dopo quattro round Petrucci torna leader del campionato, con sette punti di vantaggio su Mathew Scholtz. Prossima sfida il 25-26 giugno al The Ridge di Shelton, spettacolare tracciato immerso nei boschi dello Stato di Washington.