MotoAmerica Elkhart Lake: Danilo Petrucci quinto nella prima qualifica

Danilo Petrucci ha chiuso con il quinto tempo la prima sessione di qualifica del quarto appuntamento del MotoAmerica sul velocissimo tracciato “Road America”, nello stato del Wisconsin. Era scontato che il quarto round sarebbe cominciato in salita per il pilota umbro della Ducati. Petrux sconta sia le precarie condizioni fisiche, conseguenza del tremendo volo dopo la bandiera a scacchi della precedente sfida in Virginia. Inoltre pesa il noviziato su una pista difficilissima e piena di insidie. Qui dentro le Yamaha volano, in particolare quella del campione in carica Jake Gagne che proprio allo scadere ha stampato il miglior crono della sessione.

Due secondi da recuperare

Su questo tracciato che misura 6,5 chilometri e si snoda fra muretti e guard rail, con tratti ultraveloci, Danilo ha compiuto in tutto diciotto giri: sette nelle libere del mattino, undici nella qualifica. Jake Gagne qui ha un vantaggio ancora più consistente rispetto al solito, soprattutto grazie alla valanga di dati a disposizione del suo team Yamaha impegnato da lunghissimo tempo nella Superbike Usa. Nella prima uscita Petrucci era solo settimo, a oltre 2″7 dal solito avversario. Nella seconda ha ridotto il divario ad un paio di secondi, neanche tanto su una pista così lunga. Ma anche qui sarà difficile prendere in contropiede Jake Gagne.

Primato in bilico

Sarà difficilissimo per Danilo Prtrucci difendere il primato in classifica: il nostro pilota ha 104 punti, contro 101 di Mathew Scholtz, autore del terzo tempo, e i 91 di Jake Gagne, che è in striscia vincente da tre gare di fila, sufficienti per recuperare il catastrofico avvio di campionato con due zeri nelle prime tre sfide. E stavolta, oltre a Gagne e Scholtz, ci sarà da fare i conti anche con il determinatissimo Cameron Petersen, compagno di squadra di Gagne, in testa alla sessione fino a pochi secondi dalla fine. Davanti a Danilo, per adesso, c’è anche PJ Jacobsen con la BMW: nel finale il pilota di New York è incappato in un rovinoso scivolone, con impatto contro le barriere, per fortuna in quel punto protette dall’air fence.

Prima sfida sabato ore 22:10

Sabato è in programma la seconda sessione di qualifica, decisiva per la composizione dello schieramento. Gara 1 scatterà alle 23:10 ora italiana, visibile in diretta streaming (su abbonamento) sulla piattaforma ufficiale del MotoAmerica, raggiungibile a questo link.

Bestseller, l’autobiografia del Genio Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”

Foto: MotoAmerica.com