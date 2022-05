MotoAmerica, Danilo Petrucci volo a 280 km/h “Il più brutto della carriera”

Danilo Petrucci è caduto ad altissima velocità subito dopo aver tagliato il traguardo di gara 2 del MotoAmerica al Virginia International Raceway. Un incidente dalla dinamica incredibile che poteva causare conseguenze molto gravi per il pilota ternano della Ducati. Purtroppo la TV americana non ha ripreso gli attimi dell’impatto, nè la lunghissima scivolata di pilota e moto nel prato sul margine destro della pista. Con Jake Gagne in fuga solitaria (qui la cronaca di gara 2) Danilo si stava giocando il secondo posto con il coriaceo Mathew Scholtz e ha cercato di superarlo sul curvilineo finale. Già, perchè al VIR l’ultimo tratto non è dritto, ma è un velocissimo curvone a destra, con una violenta “insaccata” in mezzo, un pò come Brands Hatch. Scholtz e Petrucci hanno tagliato il traguardo separati da soli dieci millesimi di secondo. Poi l’impatto, che poteva avere conseguenze disastrose. E’ stato lo stesso Danilo Petrucci a raccontarla.

“Una delle cadute più brutte”

“Sono caduto a 280 km/h sulla linea del traguardo che è su un curvone di sesta piena per evitare un mio avversario” ha scritto Danilo. “Ho buttato giù tre pannelli pubblicitari, ho diverse bruciature e ematomi e un profondo taglio alla caviglia con cinque punti. Ho rotolato per oltre cento metri, una delle più brutte cadute della mia carriera. Sono stato più di due minuti sdraiato a terra col rumore delle moto che passavano a fianco senza che nessuno mi aiutasse, fino a quando da solo mi sono alzato e sono andato a piedi al centro medico”.

Una situazione assurda

Danilo Petrucci ha camminato verso il centro medico da solo, mentre la Ducati semidistrutta è rimasta per parecchi minuti a terra, senza che il personale intervenisse per rimuoverla: per fortuna la gara era finita. Il podio e la conferenza stampa dopo la gara si sono svolte alla sola presenza di Jake Gagne, che ha vinto per la terza volta consecutiva, e del secondo classificato Mathew Scholtz. “Ma che roba è? Qui è peggio che alla Dakar”, ha commentato via messaggio audio Danilo. I soccorsi sono stati assai approssimativi, meglio non pensare cosa sarebbe potuto succedere se il pilota coinvolto invece di rialzarsi con le proprie gambe avesse avuto bisogno di assistenza.

Danilo Petrucci sempre leader del MotoAmerica

Il prossimo round si correrà il 3-5 giugno a Road America, velocissimo saliscendi nei pressi di Elkhart Lake (Wisconsin), altro tracciato in puro stile yankee: velocissimo e con inquietanti muretti dovunque. Dopo tre round comunque Danilo Petrucci mantiene il comando della classifica con 104 punti. Adesso è inseguito dal terzetto Yamaha: Mathew Scholtz punti 100, 3. Jake Gagne punti 91, 4. Cameron Petersen punti 78.