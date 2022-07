Moto3: Diogo Moreira ancora in Supermoto, ora tocca alla Francia

C’è chi in pausa estiva va in vacanza, c’è chi invece non si stacca dalle corse. È il caso di Diogo Moreira, che sarà attivissimo sulle due ruote per una nuova sfida Supermoto. Dopo il round nel Mondiale, seguito dall’evento nel Campionato Spagnolo, è il turno della Francia. L’esordiente Moto3 di MT Helmets-MSi affronterà il sesto evento del campionato transalpino, di scena a Saint-Amand Colombiers nei giorni 23-24 luglio. Scontato dire che lo si attende di nuovo tra i grandi protagonisti.

Possiamo considerarlo un tipo di ‘allenamento’ per il pilota brasiliano, che nella sua routine non fa mai mancare appunto la Supermoto, di cui è grande appassionato. Ora è in ripresa da un infortunio ad un polso, ma i risultati mostrano una situazione molto interessante. La tappa mondiale ad Alcarràs è stata un vero trionfo ma, non contento, Moreira è poi emerso con autorità anche nell’appuntamento spagnolo a Forcarei. Lasciandosi costantemente alle spalle piloti di grandissima esperienza nella specialità.

In attesa della ripartenza del Mondiale Moto3, Diogo Moreira ne approfitta per continuare lavorare sullo stato di forma, ma a modo suo. Ovvero accettando nuovamente l’invito di SGR Grau Racing, che stavolta lo schiera per il sesto evento del Campionato Francese Supermoto, alla scoperta del Circuit international de Saint-Amand Colombiers. Arriverà il terzo successo dell’anno? Ricordiamo che non aveva mai visto prima nemmeno la pista galiziana di Forcarei…

Foto: Instagram