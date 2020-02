Moto Club Misano Adriatico presenta la stagione 2020

Moto Club Misano Adriatico presenta i suoi giovani talenti per il 2020: da Bulega nel Mondiale ai ragazzi del CIV, una ventina di licenze in tutto.

Ormai la stagione agonistica 2020 è alle porte, ci si prepara per le ultime presentazioni. È la volta anche del Moto Club Misano Adriatico, con i suoi piloti al via in differenti campionati, dal Mondiale alle Minimoto. Una ventina in totale le licenze staccate per altrettanti ragazzi coinvolti nel progetto di questo nuovo anno. Occhi puntati su una stagione che vuole essere ricca di soddisfazioni.

Nicolò Bulega, pilota del Mondiale Moto2 con Gresini Racing, rappresenta la punta di diamante del Moto Club. Attenzione anche ad altri giovanissimi, che difenderanno questi colori in Minimoto, CIV e Coppa Italia. Non manca come sempre un occhio di riguardo per i licenziati Di.Di. Enrico Mariani (amputato alla parte posteriore della gamba destra) e Miscel Forgione (rimasto paraplegico dopo un incidente in moto). Due esempi di coraggio e passione per questo sport.

Non sono mancati alcuni premi per la stagione 2019, consegnati dall’Assessore allo Sport del Comune di Misano Filippo Valentini. I premiati sono Luca Maria Casagrande Contardi, Campione CIV Junior Ohvale 110, ed Emanuele Campagna, Campione Europeo Minimoto Junior C. Presentati anche due team, Oscar Performance gestita da Cecchini Domenico, e Squadra MC7 con Emiliano Ercolani schierato in Yamaha R3 Cup.

Tutto pronto quindi per dare inizio ad una nuova intensa stagione. L’augurio del Presidente Duilio Damiani è che sia soprattutto ricca di soddisfazioni.

Tutte le immagini sono di Marzio Bondi.