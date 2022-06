Misano: Matteo Vannucci sta bene, solo tanto spavento

Quando si vede l’elicottero alzarsi dal circuito di Misano vengono sempre i brividi e si teme il peggio. In mattinata si è alzato per trasportare all’ Ospedale Bufalini di Cesena Matteo Vannucci. Il giovanissimo pilota toscano dopo avere vinto gara-1 della classe 300, era stato investito da un altro pilota durante il warm-up. I medici del circuito avevano ritenuto opportuno sottoporlo a degli accertamenti presso l’ospedale cesenate.

Matteo sta benissimo

Per fortuna è tutto a posto. “Matteo Vannucci non aveva nulla, sta benissimo – dichiara la sua team manager Alessandra Gambardella – era stato portato in ospedale per degli accertamenti e poi non ha fatto in tempo a tornare in tempo da Cesena per la gara”.

Matteo già nel pomeriggio di domenica ha potuto far ritorno a casa, a Bagno a Ripoli, vicino Firenze. Matteo Vannucci è tra i piloti più promettenti del panorama italiano. Tanto spavento ma una disavventura a lieto fine che può fare tirare un bel sospiro di sollievo a tutti.