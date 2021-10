Misano Classic Weekend, la storia del Motociclismo in azione

Dall'8 al 10 ottobre prossimi torna il Misano Classic Weekend. Un concentrato di storia, passione e cultura dei motori nel cuore della Riders' Land.

Il Misano World Circuit si prepara ad accogliere un bel pezzo di storia delle due ruote. Dall’8 al 10 ottobre infatti ci sarà la grande reunion di moto e piloti che hanno fatto la storia di questo sport. Questo è Misano Classic Weekend, un concentrato di storia, passione, cultura dei motori nel cuore della Riders’ Land. Respirando aria dei circuiti d’altri tempi con espositori di componentistica e moto da collezione. Oltre 400 piloti presenti, 17 classi raggruppate in nove partenze: primo via alle 10:20, l’ultimo sarà alle 18:00. Il pubblico potrà assistere solamente dalle tribune per via della situazione attuale.

Battaglie apertissime

Ben 12 classi presentano una classifica ancora incerta. La prova di Misano quindi potrebbe rivelarsi decisiva per l’assegnazione dei titoli. Un appuntamento valido anche per il Campionato Italiano Velocità Epoca, essendo infatti il quarto ed ultimo round del 2021. Fari puntati anche sull’ultima prova della Moto Guzzi Fast Endurance European Cup. Una gara di durata a coppie, evoluzione internazionale del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, anche qui con una lotta per il titolo ancora apertissima. Invariata la formula, che prevede 90 minuti in pista con cambio pilota obbligatorio ogni 15 minuti. Sono 31 gli equipaggi iscritti alla prova conclusiva di Misano.

Trentuno anche gli equipaggi che saranno al via della Vintage Endurance. Una gara di 4 ore che scatterà alle 18:00 di sabato, per un’atmosfera “magica” al tramonto ed uno spettacolo di altissimo livello. L’appuntamento è valido come ultima prova del Campionato Europeo Vintage Endurance e prova unica del Campionato Italiano Vintage Endurance. Al termine, oltre alla premiazione classica, ci sarà anche la consegna della Coppa ai primi tre classificati nelle classifiche finali di Campionato Italiano di ogni classe.

Ulteriori informazioni

Il programma completo della manifestazione è consultabile qui: https://www. misanocircuit.com/wp-content/ uploads/2021/09/Orario- Meeting-Epoca-MISANO-rev-3.pdf . Il pubblico potrà assistere dalle tribune ai numerosi ed emozionanti appuntamenti in pista, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid vigenti. Tutte le informazioni al seguente link: https://www. misanocircuit.com/ biglietteria/classic/).