Minimoto: la FMI per il sociale con “Sali in moto con noi“

Quasi cento bambini sono saliti per la prima volta sulle minimoto a “Sali in moto con noi“. L’iniziativa è stata promossa dalla Federazione Motociclistica Italiana con “Sport e Salute”, la società pubblica che si occupa della diffusione dello sport e dei corretti stili di vita. L’evento, organizzato in collaborazione con il Moto Club Misano Adriatico, si è svolto nel piazzale dell’Area 58 a Misano. I bimbi avevano un’ età compresa tra i 6 dei 9 anni. In questa occasione hanno potuto provato gratuitamente le minimoto seguiti dai tecnici federali. Con loro il Presidente della FMI Giovanni Copioli, sempre molto sensibile all’attività di base.

Tra tecnici FMI presenti: il re delle corse su strada Maurizio Bottalico, gli ex campioni del CIV Stefano Cruciani e Riccardo Moretti ed il dominatore delle ultime edizioni del National Trophy 600 Roberto Farinelli.

Tra tutti i bimbi che hanno partecipato, trenta di loro avranno la possibilità di allenarsi in minimoto su una pista della Romagna. L’attività sulle minimoto si alternerà alla preparazione atletica con consigli legati all’alimentazione. Attraverso iniziative come “Sali in moto con noi“ si lancia un messaggio importante a livello sociale. Il motociclismo è uno sport sano, ideale per contrastare l’obesità infantile, promuovere la socializzazione, l’inclusione ed i corretti stili di vita.

A proposito di minimo, lo scorso week-end la pista Happy Valley di Cervia ha ospitato il primo appuntamento stagionale del Trofeo Marco Simoncelli, un campionato interregionale aperto anche alla categoria Primi Passi con tanti giovani esordienti.

Foto Marzio Bondi