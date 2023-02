Michele Pirro ci scommette: “Danilo Petrucci in Superbike è da top 5”

Pilota professionista, tester, papà, imprenditore ed ideatore di tante iniziative per i ragazzi: dalla scuola di meccanici allo junior team per far crescere i giovani piloti e meccanici. Michele Pirro è un super-eroe? Ormai se lo chiedono in tanti perché fa tantissime cose e tutte al top. Nonostante i suoi impegni è sempre disponibile. Michele Pirro è veramente un vulcano di idee, progetti. Nei giorni scorsi ha organizzato una due giorni di prove a Vallelunga. In questa occasione ha di fatto presentato il “Garage 51 by Barni” che parteciperà al Campionato Italiano Supersport.

Michele Pirro com’è andata a Vallelunga?

“Sono state due giornate per riprendere il feeling con la moto che uso al CIV quindi con le Dunlop, perché i prossimi mesi avrò meno tempo. E’ stato bello perché c’erano tanti amici tra cui diversi piloti del Campionato Italiano. Sono contento di essere tornato in pista. Ora sto organizzando una nuova giornata di test a Misano il 6 marzo sempre con un turno per i piloti ed uno per gli amatori”.

A Vallelunga c’era anche Andrea Iannone.

“Sì ma purtroppo ha fatto solo 5 giri perché poi è caduto, ha avuto un piccolo problema e non ha più girato. Mi è dispiaciuto perché ha corso poco ed avrebbe voluto girare di più però è andata così”.

E’ stata la prima uscita ufficiale del Garage51 Racing Team by Barni. Com’è scaturito questo tuo nuovo progetto?

“E’ nato per far crescere i giovani in sella alla Ducati v2 Supersport ed anche i meccanici della scuola. La cosa più bella è mettere a disposizione le proprie esperienze per i giovani generando anche delle opportunità di lavoro. L’obbiettivo è insegnare un metodo e contribuire quindi alla crescita dei giovani. Come piloti quest’anno avremo Nicolas Fruscione e Diego Palladino che correranno nel CIV Supersport”.

A proposito di Campionato Italiano, il CIV Superbike appare in piena crescita

“Il CIV 2023 sarà come sempre molto combattuto. C’è qualche pilota in più, alcuni che arrivano dal National e speriamo di arrivare ad una ventina di partenti così alziamo anche il livello e mi fa tanto piacere anche se la mia età avanza. Quest’anno tra l’altro potrò correre nel CIV con il numero 1”.

Ducati parte da favorita praticamente in tutti i campionati.

“Con Ducati partiamo favoriti avendo vinto nel 2022 ed è una bella cosa perché non capitava da tanti anni. In Superbike, in MotoGP ed anche nel CIV cercheremo di difendere il numero1. Riguardo alla MotoGP, nei test Sepang è andato tutto bene. Negli shake down sono stato il più veloce: me la cavo ancora. I giorni successivi abbiamo dominato i test, la nostra moto è equilibrata ed è molto positivo. Dobbiamo continuare così anche se la stagione sarà molto impegnativa. Marquez è in crescita, la Yamaha sta leggermente migliorando: gli avversari ci sono e sono tosti ma abbiamo tutto per fare benissimo. Dopo i test Irta che faremo a Portimao, ed a cui ci sarò anche io, faremo la prima gara e capiremo meglio i valori anche se le prime gare lasciano il tempo che trovano. Comunque bisognerà partire forte, carichi, per essere subito al top“.

Sta per iniziare il Mondiale Superbike e Danilo Petrucci è di fatto il tuo compagno di squadra. Come lo vedi?

“Petrucci è entrato nel Mondiale Superbike e per lui è tutto nuovo e si dovrà adattare alle Pirelli che sono diverse dalle gomme che ha sempre usato. Aspettiamo il week-end. Secondo me, potenzialmente, può ambire a stare nei primi cinque poi è chiaro che è un campionato tosto con Toprak, Rea, Bautista, Rinaldi in forma e tanti piloti veloci. Lui ed il team però hanno le carte in regola per fare bene”.