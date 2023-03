Michele Pirro e Garage51 per il sociale: ai test anche aspiranti meccanici

C’è chi sogna di diventare pilota e chi invece meccanico. Garage51, Misano World Circuit e Federmoto con il sostegno di Confindustria Romagna e dell’ente di formazione Assoform Romagna hanno creato una bella scuola per meccanici insieme ad Its Maker. Sport & Electric Motorcycle è un corso biennale di specializzazione tecnica post-diploma.

Michele Pirro segue da vicino questo progetto così come lo Junior Team Garage51 Racing Team by Barni. Nella giornata in pista di ieri si sono visti all’opera dunque sia gli aspiranti meccanici che i piloti della squadra giovanile: Nicolas Fruscione e Diego Palladino

“A Misano siamo di casa e con il circuito cerchiamo di organizzare delle prove, con un po’ di piloti, per allenamento – racconta Michele Pirro – Giovedì parto per Portimao ed anche per me era importante fare qualche giro per riprendere un po’ di feeling. E’ stata una bella giornata trascorsa con i ragazzini dello Junior Team. La Ducati da qualche anno ha le V2, moto ideali per fare correre anche dei ragazzini di 16 e 17 anni agli esordi in Supersport. Cerco di mettere la mia esperienza al servizio delle nuove generazioni e creare quindi qualcosa di positivo”.

Molto interessante anche il progetto riservato ai giovani meccanici.

“Cerchiamo d’intraprendere un percorso per crescere sì i nuovi piloti ma anche i giovani meccanici con i ragazzi della scuola che osservano e fanno un po’ di pratica. Fa parte di un programma che comprende sia chi sogna di lavorare in questo mondo come meccanici che i piloti che sperano di arrivare un giorno a buoni livelli. Assieme al circuito ed ai vari enti stiamo cercando di fare qualcosa di positivo a livello sociale e nell’ambito della formazione, cerchiamo di trasmettere un metodo di lavoro sia ai meccanici che ai piloti”.