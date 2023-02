Michael Rutter riporta la Honda MotoGP Replica al TT!

Prossimo a celebrare 30 anni di gare al Tourist Trophy dell’Isola di Man, Michael Rutter ha voluto fare le cose in grande per l’edizione 2023. Come nel 2019, “The Blade” sarà al via di Superbike e Senior TT con la Honda RC213V-S, la MotoGP Replica della casa dell’ala dorata, con il progetto di ripresentarsi al via con la medesima moto anche alla North West 200 (se effettivamente si dovesse disputare) e Macau Grand Prix.

29 ANNI DI TT PER MICHAEL RUTTER

Un bel modo di celebrare il suo 29esimo anniversario dall’esordio al TT. Dal 1994 a questa parte Michael Rutter ha ottenuto complessivamente 7 vittorie e 11 podi, ritrovandosi prossimo a superare suo padre Tony nel numero di gare disputate al Mountain. Come detto, per Rutter non è una novità correre con la RC213V-S all’Isola: lo ha già fatto nel 2019 e, nelle passate edizioni, anche il pluri-decorato team Padgett’s.

PROGETTO NORTH WEST 200 E MACAU

L’idea di Michael Rutter è di correre con la MotoGP Replica anche alla North West 200, evento dove ha vinto finora 14 gare, l’ultima nel 2017. Discorso diverso a Macau dove è l’effettivo “Re” del Gran Premio motociclistico con 9 successi, l’ultimo (discusso) nel 2019 proprio con la RC213V-S dopo il 2° posto del 2018.