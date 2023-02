Metzeler e la Supermoto, siglata una collaborazione triennale

XIEM ha selezionato il brand di pneumatici Metzeler come Fornitore Ufficiale di Pneumatici per il Campionato Mondiale ed Europeo FIM Supermoto e per il FIM Supermoto delle Nazioni. XIEM, società che gestisce i diritti televisivi, di marketing e promozionali di queste competizioni, ha scelto il brand di pneumatici di origine tedesca come partner e fornitore unico per il triennio 2023-2025. Tutti i team e i piloti della categoria mondiale S1GP e di quella europea S4, oltre che della competizione per nazioni, utilizzeranno pneumatici Metzeler RACETEC SM.

Metzeler-Supermoto, i commenti

“Sono molto orgoglioso e felice dell’accordo raggiunto con un brand prestigioso come Metzeler” ha sottolineato Danilo Boccadolce, CEO di XIEM. “Tra i leader a livello mondiale nella produzione di pneumatici per moto. Una scelta importante che porterà valore aggiunto alle competizioni che gestiamo e, più in generale, alla nostra disciplina.” Soddisfazione anche da Francesco Pietrangeli, Direttore Marketing Moto per il brand Metzeler. “Il Supermoto è perfettamente nelle corde del brand perché è una disciplina con una importante componente di spettacolarità. Questo grazie alla particolare tecnica di guida adottata e in cui le prestazioni offerte dai pneumatici giocano un ruolo importante.”

Le caratteristiche

I Metzeler RACETEC SM sono pneumatici specificatamente sviluppati per le supermotard. Con mescole e profili racing di ultima generazione per una guida più efficace in rettilineo e in piega. Le mescole presentano un alto contenuto di silice per offrire un rapido riscaldamento e, al contempo, un’ottima resistenza all’abrasione. Il disegno battistrada presenta intagli centrali perpendicolari al senso di rotolamento per garantire maggiore grip meccanico nei tratti di pista fuoristrada. Gli intagli nell’area di metà piega sono stati progettati poi per un’efficace e rapida autopulizia. A tutti i piloti verranno forniti pneumatici posteriori da 17 pollici in mescola K1. Per quanto riguarda l’anteriore, i partecipanti alla categoria S1GP avranno pneumatici da 16,5 pollici in mescole K1 e K2. Quelli dell’Europeo S4 potranno invece montare anche i 17 pollici nelle stesse mescole.