Manuel Poggiali presenta il progetto “Tour Road-Track Experience”

Il mondo del mototurismo e quello del racing sono quasi sempre distanti ma ogni tanto si incontrano. E’ successo al Motor Bike Expo di Verona ed avviene anche ai “Tour Road-Track Experience”. L’iniziativa, organizzata da Manuel Poggiali, consente agli appassionati di vivere delle esperienze uniche in Romagna “Terra dei Motori” e non solo. Ogni tour parte da San Marino per dirigersi verso Imola, Misano o Mugello dove i partecipanti possono fare dei giri di pista con la propria moto stradale ad andatura turistica.

“L’iniziativa vuole avvicinare tantissimi appassionati che normalmente vanno in strada al mondo della pista e del racing – spiega Manuel Poggiali a Corsedimoto -Sono itinerari interessanti, emozionanti, con tutte le caratteristiche di un motogiro quindi strade panoramiche, soste a musei e ristoranti per gustare le specialità tipiche della cucina romagnola o toscana. A tutto ciò si aggiunge la possibilità di andare in pista, anche se solo a passo turistico e con abbigliamento moto da strada. Si ha dunque la possibilità di scoprire i circuiti che hanno fatto la storia del motociclismo mondiale. Nell’itinerario di Misano è compresa anche la formazione che è molto interessante. Tra i servizi anche le riprese on-board, promozioni per andare da spettatori alle gare e tanto altro”.

Guida d’eccezione Manuel Poggiali che durante questi eventi racconterà ai partecipanti la sua storia, il percorso professionale, la carriera ed inoltre dispenserà consigli di guida utilissimi anche per i semplici appassionati. Per saperne di più di più su date e programmi si può consultare il sito di Manuel Poggiali manuelpoggiali.54.com