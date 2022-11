Il finlandese volante Erno Kostamo in pole al GP di Macao

Mancheranno i big, ma rivedere le moto sfrecciare lungo i 6.120 metri del Circuito (cittadino) da Guia di Macao è sempre una grande emozione. Ed un brivido, prerogativa di una delle corse più adrenaliniche e, contestualmente, pericolose del motociclismo internazionale, di ritorno dopo due anni di assenza dovuta all’emergenza pandemica. Un gradito ritorno che ha proposto due turni di qualifiche ufficiali elettrizzanti, vissuti nel segno di uno scatenato Erno Kostamo. Al suo terzo gettone di presenza a Macao, il “finlandese volante” si è garantito la pole position per le (novità 2022) due gare in programma domani.

ERNO KOSTAMO IN POLE A MACAO

Tra i soli 4 motociclisti di 15 iscritti ad aver già fatto visita a Macao nel recente passato, Erno Kostamo ha rispettato appieno i pronostici della vigilia. Non solo: di fatto, le medesime performance espresse nell’ultima edizione disputata nel 2019. Se tre anni or sono in 2’28” si era garantito il settimo riferimento cronometrico delle qualifiche, in questa circostanza in 2’28″202 ha conquistato la pole position, portando in cima al monitor dei tempi la BMW S 1000 RR del team Penz13 di Rico Penzkofer.

KOSTAMO SCATENATO

Primatista ieri nell’unica sessione di prove libere, nelle due sessioni da mezz’ora ciascuna Kostamo ha fatto il vuoto. Nella mattinata (inizio alle 7:30 locali) si era spinto sul 2’29″192, crono ritoccato in una seconda sessione con l’asfalto non propriamente in condizioni congeniali per l’olio lasciato dalle auto nelle altre categorie nel novero del programma del Gran Premio di Macao. Di fatto Kostamo ha eguagliato il suo best lap del 2019, proponendosi come il grande favorito per la conquista della 54esima edizione del GP motociclistico. Oltretutto, con una storia da raccontare. Dai trascorsi persino con il pluri-decorato team (connazionale…) Ajo nel CEV 125, negli ultimi anni si è dato con successo alle corse su strada. IRRC in primis, ma anche Macau, diventando nel 2018 il primo finlandese a correre tra le moto al Monte Guia dai tempi di Eero Hyvarinen (1985).

DATZER E MORAIS IN EVIDENZA

Se l’attesissimo Rob Hodson (Dafabet Kawasaki) figura quarto, in prima fila ritroveremo due newcomer di lusso in quel di Macao. Da una parte il vice-Campione IRRC David Datzer, splendido secondo con la BMW MTP Racing-Penz13, dall’altra Sheridan Morais. Il sudafricano, da anni in gara con licenza portoghese, ha condotto la Honda CBR 1000RR-R #32 preparata sempre da Penz13 ad un best lap di 2’31″721, migliorandosi turno dopo turno e con il podio del mirino. In un 2022 dove ha centrato la top-3 alla 200 miglia di Daytona ed al Bol d’Or, sarebbe la ciliegina sulla torta per il buon ‘Shez‘.

NADIEH SCHOOTS QUALIFICATA A MACAO

Datzer e Morais capeggiano il plotone di 11 newcomer comprensivi della 31enne olandese Nadieh Schoots, prima donna iscritta al Gran Premio motociclistico dell’ex colonia portoghese. Non da meno, adesso ufficialmente a qualificarsi, rientrando con la Kawasaki #69 del Rebel Racing nel 110 % rispetto alla pole di Kostamo in 2’39″307. La rivedremo in azione domani nelle due gare in programma alle 3:35 e 9:30 italiane, con la seconda che assegnerà il riconoscimento di vincitore (o vincitrice…) del Macau Motorcycle Grand Prix edizione numero 54.