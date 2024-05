Si accende la sfida nel CIV Superbike con la sessione inaugurale di qualifiche ufficiali. L’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga esalta il confronto al vertice, come testimoniato da una QP1 che ha prodotto una classifica (relativamente) corta comprensiva di quattro piloti in mezzo secondo, tre di questi racchiusi in appena 130 millesimi. Con Luca Bernardi in cima al monitor dei tempi, nel pomeriggio capitolino non sono mancati i sussulti. Questo il caso del capo-classifica di campionato Michele Pirro, incappato in una caduta in piena percorrenza della Roma, risoltasi fortunatamente senza conseguenze. Ma non solo…

LUCA BERNARDI AL COMANDO

Nel tracciato dove nel 2023 centrò la prima vittoria di carriera in sella alla RSV4 1100 di Nuova M2 Racing Aprilia, Luca Bernardi punta senza mezzi termini a lasciarsi alle spalle lo sfortunato week-end di Misano. Reduce dall’esordio nel Mondiale Endurance FIM EWC in occasione della quarantasettesima edizione della 24 Heures Motos Le Mans, l’ex Campione CIV Supersport ha riaffermato la propria esplosività sul giro secco a Vallelunga, appropriandosi della pole position provvisoria al termine della giornata del venerdì grazie al crono di 1’36”619.

CADE MICHELE PIRRO

Un gran bel viaggiare per Luca Bernardi, il quale si è preso il lusso di lasciare a soli 86 millesimi il mattatore di Misano Michele Pirro. Con una spiegazione in tal senso. Dopo aver siglato il momentaneo miglior crono di 1’36″705, nel tentativo di migliorarsi ancora il portacolori Barni Spark Racing Team Ducati ha rimediato una scivolata all’ultimo curvone. Nessuna conseguenza per il pluricampione italiano, non altrettanto per la sua Panigale V4 R. Tanto da concludere anzitempo il turno.

3 PILOTI IN 1 DECIMO

In un insolito, considerando la tendenza del CIV Superbike, gruppone di mischia, l’assalto alla prima posizione di giornata ha registrato l’inserimento di Alessandro Delbianco. Aspettando la decisiva QP2 di domani mattina, il baluardo DMR Racing Yamaha figura terzo a 130 millesimi dalla vetta, confermando gli ottimi progressi della R1. Sembra ben adattarsi all’impianto di Campagnano di Roma anche la nuova CBR 1000 RR-R, portata in quarta posizione dal “solito” Luca Vitali (al top stamattina nelle prove libere) sotto le insegne Scuderia Improve by Firenze Motor Honda.

SORPRESA ALVARO DIAZ

Luca Vitali ha preceduto la rivelazione Alvaro Diaz, wild card di turno in sella alla Yamaha R1 vestita con i colori del team MotoXRacing. Ripartito quest’anno dalla Dunlop Cup 1000 con un progetto last minute con la medesima formazione, l’ex Campione del Mondo Supersport 300 ha stampato un po’ a sorpresa il quinto crono (usando già il “gommino” Dunlop super-morbido VAL33?) ad otto decimi da Luca Bernardi. Alla prima stagione di sempre con le moto di massima cilindrata, il giovane valenciano sta dimostrando di avere la stoffa per le 1000cc, lasciandosi alle spalle in questa QP1 “vecchie volpi” del calibro di Samuele Cavalieri (6°) e Simone Saltarelli (7°).

Photo credit: Cristopher Ponso

CIV SUPERBIKE 2024 VALLELUNGA – RISULTATI QUALIFICHE 1: