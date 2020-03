Si apre oggi a Sepang la seconda edizione dell'ASB1000, la Superbike dell'Asia Road Racing Championship. Al via il pilota bresciano tester Ducati Corse

Lorenzo Zanetti scatterà dalla quinta casella dello schieramento nell’apertura dell’Asia Road Racing Chamopionship a Sepang. Il pilota bresciano, tester di Ducati Corse corre con la V4 R (privata) del team Access Plus. Gara 1 parte alle 08:50 italiane e si svolgerà sulla distanza di 12 giri.

REITERBERGER IN POLE

Nelle qualifiche disputate quando in Italia era notte fonda, ad agguidicarsi la pole è stato Markus Reiterberger, con la BMW del team Onexox TKKR Sag con il tempo di 2’04″0762. In prima fila accanto al tedesco ex del Mondiale ci saranno l’australiano Broc Parkes (Yamaha Asean), 2’06″050 e il thailandese Apiwath Whongthananon (Yamaha Thailand), 2’06″075. Lorenzo Zanetti in qualifica è stato preceduto anche dall’altro pilota Yamaha ufficiale, il giapponese Yuki Ito, 2’06″254. Lorenzo ha girato in 2’06″292, quindi è vicinissimo e con il podio nel mirino.

LA SECONDA EDIZIONE DELL’ASB1000

L’Asia Road Racing conta sette round, che toccheranno i principali Paesi dell’area asiatica, oltre al round australiano (il secondo in calendario) in programma il 9-10 maggio sul tracciato di Bend Motorsport. Ciascun round prevede round gare. L’ASB1000, la Superbike asiatica, è stata lanciata nel 2019.