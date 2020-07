L’impresa di Max Biaggi: dalla MotoGP alla Superbike al record mondiale

Max Biaggi tenta una nuova impresa dopo aver scritto la storia in MotoGP e Superbike: raggiungere il record mondiale di velocità con una moto elettrica

Max Biaggi vuole porre un altro sigillo nella storia dei motori. L’ex campione Superbike aspira a battere il record di massima velocità con una motocicletta elettrica realizzata da Voxan Wattman. L’obiettivo è superare i 327,6 km/h di Jim Hoogerhyde. L’ambasciatore Aprilia vive una seconda giovinezza a 49 anni. Qualche mese fa sembrava in procinto di poter sostituire Andrea Iannone nei test invernali, dopo che l’abruzzese è risultato positivo al doping. La settimana scorsa lo abbiamo visto sul circuito di Misano in sella all’Aprilia RSV4 X nel test congiunto di MotoGP e Superbike.

Ora Max Biaggi va oltre e punta ad entrare nel guinness: si tratta di battere il record di velocità mai raggiunto con una motocicletta elettrica. Al momento è detenuto da Jim Hoogerhyde che ha raggiunto i 327,6 km h con una Lightning SB220. Per raggiungere questa inedita impresa sta già lavorando fianco a fianco con Voxan e ieri ha tenuto una giornata di test. Non è solo una questione di meccanica, ma per la riuscita del record bisogna studiare anche altri fattori, come la posizione sulla moto, ben diversa dalla MotoGP o dalle Superbike.

Non resta che attendere per scoprire se Max Biaggi riuscirà ad entrare nuovamente negli annali di storia. L’appuntamento è per metà agosto sul lago salato di Uyuni in Bolivia . Il romano, 49 anni cimpiuti pochi giorni fa, ha condiviso su Twitter foto e video su come vengono sviluppati i test per battere il record con una motocicletta elettrica che pesa circa 300 chili. “Non sembra la tipica postura da corsa – spiega Biaggi -. Devo essere tutt’uno con la moto, sdraiato su di essa e molto vicino al suolo. Devo abituarmi a questo e lavorare entro i limiti tecnici che abbiamo. Sono circondato da un team Venturi-Voxan incredibilmente motivato. Sarà un’esperienza senza precedenti e spero di dare a Venturi un altro record“.

Video: Instagram @Aprilia