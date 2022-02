L’Australian Superbike 2022 ha preso il via, Bryan Staring leader

A Phillip Island primo round dell'Australian Superbike 2022 con Bryan Staring vincitore di Gara 1, Wayne Maxwell da record viaggia su tempi da mondiale SBK.

Ultimo weekend di febbraio, Phillip Island, moto in pista… vi ricorda qualcosa? Giocoforza causa pandemia, il tradizionale esordio stagionale del World Superbike non è più d’attualità da un biennio a questa parte, ma nella medesima collocazione temporale si è corso. Eccome se si è scesi in pista, con il round d’apertura dell’Australian Superbike 2022 disputatosi a soli due mesi dall’epilogo della passata stagione. Tra comprovati protagonisti del campionato e volti nuovi, il primo appuntamento ha offerto numerosi spunti d’interesse, non da meno sul piano delle performance assolute.

MAXWELL DA RECORD

Se in molti avevano puntato il dito (senza conoscere prerogative regolamentari, campionato e pacchetto tecnico a disposizione) nei confronti di Jack Miller, reo di “Non aver vinto” da guest star il conclusivo round 2021 al Bend Motorsports Park, il weekend dell’ASBK a Phillip Island ha fornito ulteriori elementi in tal senso. Prendete Wayne Maxwell, veterano pluri-Campione della serie, il quale ha accantonato i propositi di ritiro per puntare all’ennesimo alloro con la Ducati Panigale V4 R del team McMartin Racing/Boost Mobile. Il 39enne di Wollongong si è presentato a questo esordio stagionale in gran spolvero. Verrebbe da dire in forma… mondiale! Nelle prove si è infatti garantito la pole in 1’31″363. Un crono che vi dice poco? Beh, non soltanto 1″5 rifilato al più diretto inseguitore, ma a 1/2 secondo dalla Superpole 2020 del Mondiale Superbike. La sua V4 R e le Pirelli viaggiano eccome, con la manetta di Maxwell a suggellare un crono-monstre.

STARING LEADER

Per “Wayne Train” le due gare si presentavano come una mera formalità, ma qualcosa non è andata per il verso giusto. Nella prima è finito rovinosamente a terra nel corso del 5° giro, proprio nel tentativo di scappar via nei confronti dell’altro Ducatista Bryan Staring. L’ex MotoGP, passato al team DesmoSport Ducati di Troy Bayliss e Ben Henry, si è così garantito il successo di Gara 1 e, con il secondo posto di Gara 2, la leadership in solitaria di campionato.

RISCATTO DI MAXWELL

Seppur dolorante alla caviglia dopo il volo della prima manche, Wayne Maxwell si è rifatto con gli interessi nella seconda a precedere lo stesso Staring e Cru Halliday, sul gradino più basso del podio con Yamaha Australia dopo il 2° di Gara 1, sempre davanti al nuovo compagno di squadra Mike Jones (3° e 4°). Con questi verdetti, l’ASBK tornerà in azione dal 18 al 20 marzo prossimi al Queensland Raceway per il secondo round.

Foto DesmoSport Ducati