Joan Lascorz il tetraplegico inarrestabile adesso corre sul ghiaccio

Non ha potuto ripetere l’avventura Dakar, ma certo non rimane fermo. Joan Lascorz infatti si è lanciato a tutto gas in GSeries, campionato andorrano di gare sul ghiaccio che ha preso il via proprio lo scorso weekend. Non un debutto assoluto, visto che già l’anno scorso ha disputato qualche gara, ma una ripartenza per il 37enne “tetraplegico inarrestabile”, sempre nella classe Side-by-Side. La testa ora è già al prossimo appuntamento a fine gennaio dopo un primo evento non proprio in linea con le aspettative.

Il resoconto

Il primo round del campionato era previsto per il 7 gennaio, ma il maltempo ha portato al rinvio di una settimana. Sabato 14 gennaio infine scatta la GSeries 2023 sullo stretto e ventoso Circuit Andorra – Pas de la Casa. Un format che prevede tutti i turni, di sei giri ciascuno, in un giorno: prima un’unica sessione di prove libere, poi le qualifiche per determinare la griglia di partenza, infine la Finale, ovvero la gara. Joan Lascorz ha chiuso nono nelle libere, 10° poi in qualifica, per poi riuscire a risalire nella corsa. Alla fine è 7° e, assieme ai punti accumulati in qualifica, l’ex Superbike si trova ora in 13^ posizione in classifica generale. Il secondo round è già vicino, si corre il prossimo 28 gennaio, ma non prima di un test nel corso di questa settimana, utile soprattutto per trovare il giusto feeling con le nuove gomme.

Lascorz insoddisfatto

“Nel test di dicembre avevamo provato le vecchie gomme ed eravamo fiduciosi” ha raccontato il pilota spagnolo. “Sabato però, con le gomme di quest’anno, mancava il grip e addirittura c’era spinning. Nelle libere non ho potuto cambiare niente, in qualifica abbiamo abbassato la pressione, quindi per la gara abbiamo dovuto cambiare set up. Abbiamo provato l’opposto di quanto fatto in precedenza, ma non ha funzionato.” Insomma, Lascorz non è contento del suo debutto stagionale. “Ora dobbiamo reagire e migliorare, non era il risultato che ci aspettavamo. È una bella sfida, ma andrà meglio.”