Jack Miller giù dal podio nell’Australian Superbike: 4° in Gara 2

“Corro questo weekend per divertirmi“, aveva candidamente ammesso alla vigilia Jack Miller. Non c’è che dire: in questa sua seconda comparsata di fila nel round conclusivo dell’Australian Superbike, “Jackass” di emozioni ne ha provate eccome. Nel suo improvvisato doppio ruolo di team owner e pilota del proprio Thriller Motorsport, il portacolori Red Bull KTM Factory Racing per il prossimo biennio in MotoGP ne ha vissute di tutti i colori. Una caduta venerdì, il suo compagno di squadra ed amico Josh Hook KO per infortunio, una pole sfiorata sabato e tanti sentimenti contrastanti domenica. Al ritiro di Gara 1 per un inconveniente tecnico, alla sua ultima da Ducatista ha fatto seguire il 4° posto nella seconda manche. Giù dal podio, battuto (come prevedibile) dai comprovati protagonisti dell’ASBK, ma celebrando questa giornata in festa con il pubblico intervenuto in gran numero sul tracciato nei pressi di Adelaide.

JACK MILLER CONCLUDE QUARTO

Se lo scorso anno aveva raccolto un podio ed uno zero (travolto da un altro pilota), in questa circostanza sul profilo dei risultati Jack Miller ha incamerato un quarto posto e nulla più. Disputando tuttavia una Gara 2 decisamente combattiva. Superato il ritiro della prima manche per un problema, nella seconda è (finalmente!) partito bene, tanto da assicurarsi l’holeshot alla curva 1. Da quel momento in avanti Miller-Thriller con la Panigale vestita con i colori Caterpillar ha condotto i primi 5 giri, pagando poi dazio sulla distanza. Senza più grip, con palesi difficoltà a chiudere la corda in ciascuna delle 18 curve del The Bend, praticamente è stato sfilato da tutti i piloti del gruppetto di testa. Ritrovatosi sesto, ha concluso quarto per via delle due distinte scivolate (ma quasi sincronizzate ed in simultanea) nel corso dell’ultimo giro di Troy Herfoss e Glenn Allerton, rispettivamente secondo e terzo in quel momento.

L’ULTIMA DA DUCATISTA PER JACK MILLER

Di fatto fuori dai giochi per il podio, Jack Miller ha salutato Ducati con il quarto posto di questa Gara 2 e, contestualmente, il pubblico del The Bend. Nel giro d’onore si è praticamente fermato a salutare chiunque sia intervenuto per applaudirlo, affermandosi sempre più come un beniamino in madrepatria. Per i successi in MotoGP, non da meno per aver accettato per il secondo anno di fila una partecipazione spot nell’ASBK dove aveva nulla da guadagnare e tutto da perdere.

VINCE IL CAMPIONE MIKE JONES

Miller nulla ha potuto nei confronti di Mike Jones, da Campione 2022 (e per la terza volta in carriera) uscito vincitore negli 11 giri di Gara 2. Portatosi davanti alla Ducati #43 nel corso del 6° giro, da quel momento in avanti ‘Mad Mike‘ è scappato via, chiudendo in bellezza una trionfale stagione 2022. A completare il podio ci ha pensato Wayne Maxwell (McMartin Ducati), terzo in quella che dovrebbe essere la sua ultima gara in carriera, salvo ripensamenti come già accaduto dodici mesi or sono.

GUEST STAR PROTAGONISTE

Secondo sul traguardo un clamoroso Senna Agius, vice-Campione Europeo Moto2 in carica ed intravisto nel Mondiale con Marc VDS sostituendo l’infortunato Sam Lowes, sul podio al secondo gettone di presenza con Penrite Honda. A proposito di piloti del Motomondiale, Joel Kelso è 10° con una privatissima BMW mentre Marcel Schrotter è stato coinvolto in un contatto nelle battute iniziali della corsa con Josh Waters.