Superbike: Mattia Pasini, buona la prima nel tricolore “Ho idee più chiare”

Pole position provvisoria di Michele Pirro nel primo round del Campionato Italiano Superbike. Come da pronostico, il tester Ducati ha stabilito il miglior tempo nel primo turno di qualifiche a Misano in 1’35″557 davanti a Niccolò Canepa su Yamaha, Alessandro Delbianco su Aprilia, Luca Vitali su Honda e Mattia Pasini su Yamaha. L’ex Moto2 ha chiuso con 1’36″871. Quattro case motociclistiche diverse, dunque, nelle prime cinque posizioni a conferma di un campionato quanto mai interessante. Gara 1 sabato alle 14:10, diretta streaming qui

Dopo le libere su pista parzialmente umida, le Q1 si sono corse sull’asciutto anche se l’aderenza non era ancora ottimale. Il pilota più atteso a Misano era Mattia Pasini che si è subito espresso ad alti livelli. In mattinata, all’esordio assoluto sulla Yamaha del team Keope, ha stabilito il quarto tempo mentre nel pomeriggio il quinto a meno di 6 decimi dal suo compagno di squadra Niccolò Canepa, tester Yamaha e quindi un pilota che conosce benissimo la moto.

Mattia Pasini ha subito instaurato un ottimo feeling con la squadra, è apparso sereno ed a suo agio nel box Keope, assieme al tecnico Yamaha Damiano Evangelisti che lo segue in prima persona.

“È andato tutto molto bene – commenta Mattia Pasini – purtroppo ieri non abbiamo girato nei test del giovedì a causa del maltempo e dunque sono salito per la prima volta sulla Yamaha questa mattina. Peccato perché avremmo potuto mettere a punto la moto mentre oggi siamo partiti da zero. Oggi pomeriggio è stato il primo primo test sull’asciutto: è servito per cercare il giusto set-up e schiarire un po’ le idee per però le sensazioni sono state davvero buone. Sono riuscito ad essere abbastanza veloce, sono contento!”.

E domani?

“Speriamo che si corra sull’asciutto per fare ancora un passo avanti. La base è molto buona, la Yamaha è una moto bella da guidare. Ci sono dei dettagli da migliorare ma credo che riusciremo a sistemarla al meglio per domani”.

Alla luce di questa prima giornata, qual è il tuo obbiettivo?

“È sempre lo stesso: divertirmi che poi i risultati arrivano da soli. In questo momento non penso agli avversari ma esclusivamente a me stesso e a fare bene”.

Raggiante il team manager del Keope Stefano Morri

“Mattia, per essere all’esordio assoluto su una Superbike, ha girato su tempi ottimi. Stiamo lavorando per cucirgli addosso la modo nel migliore dei modi ma siamo molto contenti”.

Foto Marzio Bondi