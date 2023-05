Guido Pini da numero 1 sul podio ETC “Me la gioco contro tutti”

Il primo podio Rookies Cup, sette giorni dopo ecco il podio in ETC. Guido Pini ha completato un ottimo weekend a Valencia, rimediando allo zero di Estoril con due solide gare. Con un pizzico di fortuna in Gara 1, mentre nella seconda corsa di giornata il campione in carica ha perso il bis per una sanzione. Poco male, siamo appena al secondo round e Pini per il momento è risalito in 5^ posizione nella generale. All’orizzonte c’è Jerez con AC Racing in ETC, ma la settimana dopo tocca di nuovo alla Rookies Cup ed il giovane mugellese correrà proprio sul “suo” tracciato.

Guido Pini, com’è andata a Valencia?

Giovedì e venerdì sono state giornate molto positive. Giovedì non avevo il transponder, ma mi hanno detto che stavo andando molto bene e venerdì l’abbiamo visto, primo nelle prove 1 e 2. Siamo partiti molto meglio di Estoril, la moto mi è piaciuta da subito. Sabato si sono svegliati un po’ tutti e Uriarte ha fatto 1°, io ero secondo di pochissimo, poi anche in Q2 ho fatto 2°, mi hanno cancellato un po’ di giri ma non sarebbe bastato per passare davanti nella combinata.

Tocca poi alla domenica di gare.

In Gara 1 sono riuscito a tenermi nel gruppo davanti, eravamo in tanti. A 2-3 giri dalla fine mi sono agganciato con un altro pilota e sono finito in coda. Da lì ho cercato di recuperare, finché all’ultima curva dell’ultimo giro… Immaginavo succedesse qualcosa, ma li ho visti tutti fuori e ci sono rimasto, non me l’aspettavo! Quindi diciamo gara un po’ sfortunata e fortunata, sono arrivato 2°! Gara 2 invece ho cercato di rimanere con Maximo [Quiles], finché non ho commesso un errore e sono rientrato nel gruppo. Poi ho toccato troppi verdi e mi hanno dato un Long Lap, quindi 6°.

Peccato, un doppio podio mancato.

Sì, e poi me l’hanno dato a tre giri dalla fine. Io ho visto di sfuggita il numero 1 e temevo la figuraccia, magari lo facevo e poi non ero nemmeno io! Diventava più difficile recuperare, ma meglio essere sicuri, quando sono ripassato ho visto che ero davvero io. Sono riuscito a recuperare in due giri, ma non ce l’ho fatta a superare.

Guido Pini, conta che ti sei “sbloccato” in questo 2023 e sei tornato sul podio.

È stata una bella gara, ma devo dire anche tanto fortunata. Sì, bello il podio, ma l’avessi fatto in Gara 2 sarei stato più contento e sarebbe stato più emozionante. Ma è stato comunque bello risalire sul podio!

Due podi consecutivi, prima in Rookies Cup e poi in ETC.

Per ora è un momento positivo, ho fatto 2° e 2°… Le prossime 1° e 1° e restiamo lì!

La prossima tappa di Jerez come la vedi?

Abbiamo già fatto una gara, anche se con la Rookies Cup, ed è andata benino. Poteva andare meglio, ma anche quando sono caduto stavo andando a recuperare il primo gruppo. È una pista che mi ha dato la mia prima top ten, ma non sono mai riuscito a fare risultato. Vediamo se è la volta buona!

Dopo due round chi sono gli avversari?

Brian Uriarte e Maximo Quiles sono quelli che alla fine stanno sempre lì davanti e sono i primi due nel campionato. Direi che sono loro due. Alla fine Maximo è stato l’unico che è andato via domenica, tutti gli altri sono rimasti nel gruppo e c’ero anche io, quindi sono contento.

Guido Pini, c’è qualcosa che ti “rimproveri” del round a Valencia? Oltre al Long Lap.

Sinceramente è stato un weekend molto positivo, a parte il Long Lap, e senza quello poteva esserci un altro podio. Forse l’unica cosa è che in qualifica sarebbe stato meglio partire in prima posizione, ma alla fine ero comunque là davanti. Alla fine avevo fatto lo stesso tempo delle prove libere, solo che Uriarte s’è svegliato e ha tirato forte. Ma ero là e sono anche partito bene, quindi ci sta.

Dall’altra parte del box Giulio Pugliese sta andando forte, no? Vi state già dando una mano?

Sì, è stato bravo, ma anche a Estoril era là finché non ha rotto la frizione. In Gara 2 stavolta era indietro nei primi giri, poi è riuscito a recuperare. Gli manca magari qualcosa nei sorpassi, è sempre stato il suo punto debole, però sta andando meglio. Per ora non siamo mai stati insieme in gruppo, quindi non ci siamo mai dati una mano. Fare come tutti gli altri team sarebbe un aiuto molto importante, vedremo più avanti.

La prossima settimana tocca a Jerez, poi c’è il Mugello con la Rookies Cup. Pronto per i due appuntamenti?

Sì! Ora tornato a casa per quattro giorni, poi riparto. Speriamo soprattutto al Mugello di fare bene, visto che sono proprio in casa e verrà tanta gente a supportarmi.