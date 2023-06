Dodò Boggio, il podio sfugge “Ma siamo costanti, ora il Mugello”

Ad un passo dal primo podio della stagione 2023. Edoardo Boggio è reduce dal suo miglior fine settimana dell’anno in ETC, battagliero protagonista per il podio nelle due gare a Jerez. Ma non è riuscito ad agguantare la top 3, continua anzi la sequenza di quarti posti. Una dimostrazione di costanza, ma chiaramente il giovane torinese del Aspar Team vuole di più. A pochi giorni dalla trasferta andalusa ecco una nuova sfida in Rookies Cup, questa però ancora più speciale visto che “Dodò” Boggio corre in casa, al Mugello. Abbiamo avuto modo di sentirlo, ecco cosa ci ha raccontato.

Edoardo Boggio, prima di tutto come stai?

Fisicamente il piede è a posto, mi fa ancora un po’ male a camminare ma in moto non mi dà più fastidio. Anche la mano ora sta bene.

Fine settimana super a Jerez, raccontacelo.

Due gare belle, le migliori di quest’anno. L’unica cosa è che ho sbagliato un po’ la qualifica, ma in tutt’e due le gare sono riuscito a fare una partenza molto buona e mi sono ritrovato 4°. Dovevo farlo per forza, sapevo che Maximo [Quiles] e Brian [Uriarte] ne avevano un po’ di più come ritmo, almeno il sabato. Domenica invece anche io e Guido [Pini] siamo riusciti ad avere un bel passo: sono riuscito ad attaccarmi e ho fatto tutta la gara con loro.

In Gara 1 hai perso il podio per una sanzione non scontata. Cos’è successo?

Mi hanno penalizzato per limiti di pista, dandomi un Long Lap. Non l’ho scontato perché non l’avevo visto! Sono passato sul rettilineo all’esterno di Brian, quindi non ho visto la tabella e non sapevo che dovevo farlo. Di conseguenza mi hanno dato tre secondi a fine gara. Io pensavo di aver fatto terzo, e invece… Meno male che il gruppo dietro era a 9 secondi, così ho chiuso 4°.

Edoardo Boggio, in Gara 2 di nuovo ad un soffio dal podio.

È stata la gara più difficile, faceva tanto caldo e c’era molto più vento. Si sentivano, ma abbiamo girato davvero fortissimo, praticamente con gli stessi tempi di Gara 2 Moto3! Nell’ultimo giro mi ero messo 3° e alla curva 8 ho passato Brian, solo che ero un po’ al limite e ci siamo toccati. Lì si sono aperte le pastiglie del freno e quando sono arrivato alla curva 9 infatti sono andato un po’ largo, quindi sono passati sia Brian che Maximo. È stata un po’ colpa mia.

Di nuovo quarto, ai piedi di un podio sempre vicinissimo. Quanto dà fastidio?

Abbastanza! La cosa più importante di quest’anno però era trovare la giusta costanza. Non ho ancora fatto uno zero in Talent Cup, però è vero che ho chiuso per 5 volte 4°…

Cosa pensi ti manchi per quel podio?

Non manca niente, forse solo un po’ di fortuna e di astuzia all’ultimo giro.

Edoardo Boggio, adesso tocca alla Rookies Cup e corri al Mugello.

Sono emozionato, è la gara di casa e sarà sicuramente molto, molto bello. Con la Rookies Cup è un po’ più difficile, ma sono fiducioso. A Le Mans ho avuto molte difficoltà per il circuito, ho finito 11°. La moto però mi piace tanto, il Mugello poi ha il mio stile di guida in percorrenza.

Quali sono gli obiettivi?

Ho vinto due volte al Mugello in passato. Non punto alla vittoria, ma magari cercheremo di stare nel gruppo di testa, poi vedremo cosa succede, soprattutto negli ultimi giri. Farò il massimo possibile.

Foto: Aspar Team