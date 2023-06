Elia Bartolini ha fatto un passo indietro per rilanciarsi e tornare nel Motomondiale dopo due stagioni un po’ sotto tono. Il giovane pilota romagnolo è ripartito dal JuniorGP e nelle prime gare stagionali ha mostrato un’ottima progressione, arrivando a lottare per le posizioni di peso. Non ha ancora agguantato il podio ma si è fatto notare, dimostrando di poter ambire al successo.

“Mi trovo molto bene in JuniorGP con il Team Estrella Galicia 0,0 – dice Elia Bartolini a Corsedimoto – La Honda è una moto completamente diversa rispetto alla KTM a cui ero abituato però è una moto estremamente veloce e super competitiva. Sono andato forte già il mese scorso a Valencia. L’ultimo week-end ho lottato per la vittoria restando in testa fino all’ultima curva poi c’è stata un po’ di bagarre ed ho perso cinque posizioni ma al di là di questo ci siamo e sono molto contento. Me la sono giocata per il podio sia a Valencia che a Jerez e sono convinto che ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni”.

L’anno scorso nel Mondiale Moto3 cosa non aveva funzionato?

“Non c’era un buon rapporto con la squadra ad ogni livello, tecnico ed umano. Quest’anno invece è bellissimo, con questa squadra va tutto per il meglio”.

Perché hai scelto di fare il Mondiale JuniorGP invece di approdare alla Supersport come hanno fatto Bulega, Manzi ed altri ex piloti del Motomondiale?

“Io sono un po’ più giovane, sono del 2003 ed ho voluto provare a seguire questa strada per cercare di rientrare nel Mondiale Moto3. Credo di avere ancora tanto da dire in questa classe. Penso che il Mondiale JuniorGP sia una buona vetrina. Al momento non ho avuto proposte per rientrare nel Motomondiale credo che bisognerà aspettare almeno altre due gare. Se non dovesse arrivare nessuna chiamata potrei guardarmi attorno e valutare anche altre strade“.

Intanto il prossimo week-end parteciperai all’evento benefico organizzato da Loris Reggiani a Pomposa.

“Farò solo tappa unica ma sono estremamente legato a Galliano Park perché a livello sportivo sono cresciuto lì. L’ho davvero nel cuore. E’ la pista in cui ho trascorso più tempo in assoluto, in cui mi alleno più spesso, in cui ho tanti amici quindi ci tengo a fare sentire la mia vicinanza ed a dare un aiuto nell’immediato. A Pomposa sarà una bella occasione per divertirsi facendo del bene: spero che partecipino in tanti”.

Foto Monlau Competicion