Inossidabile Ivan Goi: 2023 in pista con la Ducati V2 di Motocorsa

Ivan Goi il mese prossimo festeggerà il suo 43esimo compleanno ma non pensa assolutamente al ritiro. Certo, il tempi del Motomondiale o del CIV sono molto lontani, tuttavia ha ancora voglia di correre e lo farà con un top team: Motocorsa. Ivan Goi gareggerà su una Ducati V2 nelle gare che si svolgeranno a Cremona, a due passi da casa sua.

Tra il 1996 ed il 2002 Goi aveva partecipato a 75 gare del Mondiale 125 conquistando una vittoria in Austria all’età di 16 anni e 157 giorni. Quel giorno stabilì il record di precocità battuto poi da Marco Melandri. Ha gareggiato poi nel Mondiale Supersport, ha fatto alcune gare del WSBK e si è dedicato al CIV. Nelle ultime stagioni ha partecipato solo ai trofei ma è sempre stato protagonista.

“L’anno scorso ho fatto tre gare del Motoestate – ricorda Ivan Goi a Corsedimoto – Due le ho vinte ed in una mi sono classificato secondo, vicino a Luca Ottaviani”.

Quest’anno cosa fai?

“Parteciperò alle gare che vengono fatte al Cremona Circuit che per me è la pista di casa. Abito vicinissimo a quell’impianto e faccio tantissimi corsi lì. Farò le gare Pirelli 600 con la V2 sempre come wild card”.

Non gareggerai quindi a tempo pieno?

“No, assolutamente, non riesco. Le competizioni mi piacciono, mi mancano, però non ho il tempo di fare un campionato intero. Cerco di fare le gare che si svolgono a Cremona ed al meglio confrontandomi con wild card di livello come l’anno scorso Ottaviani con cui ho battagliato. Farò poche gare ma per vincerle”.