Incidente fatale per Shreyas Hareesh, 13enne campione MiniGP

Il mondo del motociclismo è di nuovo in lutto. La giovane promessa indiana Shreyas Hareesh è scomparso sabato ad appena 13 anni. Il pilota stava disputando una gara del Indian National Motorcycle Racing Championship sul circuito internazionale di Madras, in India.

Hareesh partiva dalla pole position nella gara TVS Rookie. Purtroppo la disgrazia è accaduta poco dopo lo spegnimento del semaforo. Il pilota è finito a terra alla prima curva del tracciato, riportando un trauma craneoencefalico. Nonostante il pronto intervento in pista del personale medico, non c’è stato niente da fare per lui. Hareesh è stato trasportato d’urgenza all’ospedale vicino, dov’è stata confermata la morte.

Ajit Thomas, presidente del campionato, ha espresso il suo cordoglio non appena saputa la notizia. “È tragico perdere un pilota così giovane e con tanto talento. Shreyas Hareesh, che stava facendo notizia con i suoi risultati in gara, è stato soccorso non appena avvenuto l’incidente ed è stato portato in ospedale. Date le circostanze, abbiamo cancellato il resto del programma per il fine settimana. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze, i nostri pensieri sono con la sua famiglia.”

Abbassamento del limite d’età per farlo competere

Shreyas Hareesh era considerato una grande promessa del motociclismo indiano. L’anno scorso è diventato il primo del paese a vincere la FIM MiniGP World Series India. Questo successo gli ha permesso di partecipare anche alla finale delle serie mondiali di FIM MiniGP al Circuito Ricardo Tormo lo scorso novembre.

Era un grande talento, tanto che il Campionato Nazionale Indiano di Motociclismo nel 2021 aveva abbassato il limite d’età, da 13 a 11 anni, per farlo competere. Questo cambio gli aveva permesso di diventare il più giovane pilota della storia, sia come competizioni che come vittorie in gara.

Negli ultimi anni Hareesh aveva partecipato al Campionato TVS One-Make nella categoria Rookie (RTR 200), conquistando quattro vittorie consecutive. Quest’anno Incidente fatale per Shreyas Hareesh, 13enne campione MiniGP aveva disputato anche gare di MiniGP in Spagna, ottenendo un 5° ed un 3° posto.

