Incendio nei box del Montmelò: in fiamme due Superbike (VIDEO)

Un incendio è scoppiato nei box del Montmelò, durante una giornata riservata ai piloti non professionisti. In fiamme due Superbike.

Il Circuito del Montmelò ha ospitato per la prima volta dopo il lockdown una sessione di allenamento per i piloti non professionisti. Come previsto, il circuito è stato assalito da motociclisti desiderosi di ritornare in pista dopo la quarantena. Nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza previsti per evitare il contagio da Covid-19. Ricordiamo che il Montmelò ospiterà un round della MotoGP in data 27 settembre.

La giornata di sabato è stata segnata da un incidente nella corsia dei box che, fortunatamente, si è concluso solo con danni materiali. A filmare quanto accaduto l’utente @pierremotos, che ha filmato l’incendio scoppiato in un box e le due moto andate distrutte. Secondo diversi testimoni, le fiamme sono iniziate quando hanno rimosso il serbatoio di una BMW per guardare i suoi componenti elettronici per un guasto. Le fiamme si sono propagate in men che non si dica, avvolgendo una Yamaha YZF-R1 che si trovava a un metro dalla S 1000 RR.

La presenza di diversi estintori in pitlane e il rapido intervento di alcuni presenti hanno scongiurato il peggio. Tutto bene quel che finisce bene: fortunatamente al Montmelò si sono contati soltanto danni per qualche migliaia di euro.

Video: Twitter