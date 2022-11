Via al GP motociclistico di Macao: prime libere con Kostamo leader

Trascorsi esattamente 1097 giorni dal discusso epilogo dell’edizione 2019, le moto sono tornate protagoniste a Macao. Lungo i 6.120 metri dell’iconico, adrenalinico Circuito (cittadino) del Monte Guia, le Superbike hanno sfrecciato nell’inaugurale sessione di prove libere disputatasi nella primissima mattinata di giovedì 17 novembre. Con la sveglia per i motociclisti puntata quasi… all’alba per l’inizio dello ostilità previsto per le 7:30, i quindici partenti hanno affrontato 45 interlocutori minuti di attività, indispensabili per prepararsi al doppio-turno di qualifiche ufficiali di domani.

11 NEWCOMER A MACAO

Per quattro dei 15 partenti è stato un ritorno a Macao, mentre per 11 newcomer si è trattato del debutto assoluto al Circuito da Guia. Chiaramente i riferimenti cronometrici lasciano il tempo che trovano, per quanto si sia già visto qualcosa di interessante nelle libere. Erno Kostamo, al terzo gettone di presenza al Gran Premio motociclistico, nonostante tre distinti “lunghi” alla Curva do Hotel Lisboa nel finale ha fermato i cronometri sul 2’31″069. Il finlandese volante, abituale protagonista dell’IRRC, ha fatto la voce grossa in assenza dei migliori road racers del pianeta, i quali hanno declinato l’invito per i 7 giorni di quarantena anti-COVID-19 imposta dalle autorità locali.

I VERDETTI DELLE PRIME LIBERE DI MACAO

Con la BMW Penz13, Kostamo ha lasciato a 3″5 la Kawasaki Dafabet condotta da Rob Hodgson (già vincitore della Classic Superbike al Manx Grand Prix), a 5″5 il vice-Campione 2022 dell’IRRC David Datzer (BMW MTP Penz13). Dopo un inizio in sordina, Sheridan Morais ha condotta la propria Honda CBR RR-R in quinta posizione, il tutto in una sessione non particolarmente fortunata per due piloti. Con una vistosa fumata dal posteriore della propria BMW, Matt Stevenson è stato costretto a fermarsi alla Curva do Hotel Lisboa. Fermo anche Lukas Maurer con la sua Kawasaki #14.

DEBUTTO PER NADIEH SCHOOTS

Aspettando le qualifiche di domani che determineranno lo schieramento delle due gare in programma sabato, in questa prima giornata di attività si è scritta la storia. Nadieh Schoots, 31enne olandese, con la Kawasaki #69 a tutti gli effetti è diventata la prima motociclista in 54 edizioni ad affrontare un weekend di gara del Macau Motorcycle Grand Prix. Al momento ha siglato il tredicesimo tempo, con anche un brivido iniziale quando ha preso uno striscione del Melco Hairpin portato in piena carreggiata da un altro pilota dopo un contatto ravvicinato del terzo tipo con le barriere Armco…

Macau Motorcycle Grand Prix 54th Edition

Classifica Prove Libere

1- Erno Kostamo – Penz13 – BMW S 1000 RR – 2’31.069

2- Robert Hodgson – Dafabet Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 3.529

3- David Datzer – MTP Racing by Penz13 – BMW S 1000 RR – + 5.504

4- Julian Trummer – WH Racing powered by Dynobike – Yamaha YZF-R1 – + 5.719

5- Sheridan Morais – SYNTAINICS by Penz13 – Honda CBR 1000RR-R SP – + 6.144

6- André Pires – AP Racing Team – Honda CBR 1000RR-R SP – + 6.789

7- Lukas Maurer – Maurer Racing by Penz13 – Kawasaki ZX-10R – + 7.198

8- Laurent Hoffmann – Hoffmann MRP by Penz13 – BMW S 1000 RR – + 8.386

9- Paul Williams – Paul Potch Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 10.231

10- Raul Torras – Toll Racing Team with Optimark – Honda CBR 1000RR-R SP – + 11.507

11- Joey Thompsn – Heattech Racing – BMW S 1000 RR – + 13.571

12- Timothee Monot – TMR – Yamaha YZF-R1 – + 16.282

13- Nadieh Schoots – Rebel Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 17.505

14- Kamil Holan – Blue Garage – Kawasaki ZX-10R – + 21.240

15- Matt Stevenson – Matt Stevenson Racing – BMW S 1000 RR – + 33.648