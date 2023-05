Curiosità: Flat Track in rosa con Maria Herrera e Serena Del Pizzo

Serena Del Pizzo e Maria Herrera insieme per il primo evento di flat track femminile in Italia. Serena, compagna di Randy Krummenacher, lavora da tanti anni nel motociclismo ed è sempre un vulcano di idee. Anni fa lei e Randy hanno aperto la Twenty One Racing School. Serena Del Pizzo ha tre figli ma è veramente una mamma racing, sempre impegnata tra autodromi e piste di off-road. Le moto sono il suo lavoro e la sua passione.

“Seguo Randy a tutte le gare – racconta Serena Del Pizzo a Corsedimoto – quest’anno a Le Mans ho incontrato Maria Herrera. Ci conosciamo da tanto ed abbiamo iniziato a parlare. Ed è così che tra una chiacchiera e l’altra ci è venuta l’idea di organizzare assieme il primo campo di flat track esclusivamente femminile in Italia. Si svolgerà l’ 8 ed il 9 luglio ad Orte. E’ una cosa organizzata dalle donne per le donne. Mettiamo a disposizione moto e tutto l’occorrente. Randy Krummenacher se ha voglia di venire può occuparsi del barbecue”.

Perché il flat track è ancora così poco diffuso in Italia?

“Ci sono pochissime piste in Italia e dire che all’estero è molto praticato. Però sta prendendo piede anche da noi perché è divertente ed è un ottimo allenamento anche per i piloti della velocità. Aiuta a controllare al meglio la moto. Ai nostri corsi alcune ragazze hanno provato a fare dei giri, ma di solito si trattava della moglie o della fidanzata da qualche pilota e normalmente non si divertivano a girare tra gli uomini. Sono convinta che un camp per sole donne possa essere un primo importante passo per la diffusione del flack track al femminile”.