Ducati WDW rovente: Marco Bezzecchi “Difficile muoversi ma che bello!”

Misano è travolto dalla marea rossa al WDW. Era da anni che non si vedeva tanta gente al MWC e soprattutto tante moto, di ogni modello. Il clima è rovente, probabilmente è la giornata più calda dell’anno in Romagna ma per i ducatisti è solo un dettaglio. Fin dal primo mattino migliaia di persone hanno preso d’assalto il circuito con lunghe file agli ingressi. Per i piloti è difficilissimo muoversi all’interno del paddock.

“E’ fantastico, ci sono un sacco di tifosi – afferma Marco Bezzecchi – Ci sostengono tanto, facciamo fatica ad andare in giro nel paddock però è veramente bello”.

Questa mattina ci sono state tante iniziative all’interno del paddock e tutte le Ducati sia del Motomondiale che del Mondiale Superbike, sono state esposte nei box. I piloti, Marco Bezzecchi incluso, hanno firmato migliaia di autografi.

Oggi pomeriggio è previsto l’evento clou del WDW, la Race of Champion, che sarà trasmessa su Sky a partire dalle ore 17. Tutti i piloti Ducati impegnanti nelle varie competizioni mondiali si sfideranno sulle Panigale V4 S e Panigale V2 in configurazione gara. Ci saranno tutti: da Pecco Bagnaia a Alvaro Bautista, da Enea Bastianini a Michael Rinaldi (qui la lista dei partecipanti). Ovviamente sarà una gara show, una festa, uno spettacolo per il pubblico. Marco Bezzecchi è pronto.

“Sarà sicuramente divertente – prosegue Bezzecchi – sarà una sfida tra piloti di campionati diversi e quelli di Superbike sono fortissimi. Abbiamo fatto dei test con la Panigale ma credo che quelli del WSBK saranno davvero tosti. Secondo me è Rinaldi è il pilota da battere perché Misano è una delle sue piste migliori e qui darà davvero tutto”.