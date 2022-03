Daytona 200, partiti: Ducati all’assalto della vittoria

Daytona 200, si parte! Culminata un’attesa infinita, la 80^ edizione della 200 miglia della Florida ha preso il via alle 15:00 locali (le 21:00 italiane) con la Ducati a caccia della vittoria dopo la conquista della pole position a firma Josh Herrin. Qui il live streaming della corsa

SERIE DI RINVII

Nella primissima mattinata piloti, meccanici e addetti ai lavori hanno vissuto un tormentato risveglio. La pioggia ha fatto capolino al Daytona International Speedway, comportando una serie di rinvii. Dapprima con partenza posticipata alle 14:20 locali, successivamente al definitivo start delle 15:00, favorito dal progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche.

INCOGNITA METEO

Nuvoloni minacciosi all’orizzonte non sembrano promettere nulla di buono. Il meteo resta un’incognita, con qualche goccia di pioggia che ha già bagnato sporadicamente la seconda gara della King of the Baggers. L’auspicio è che il maltempo non condizioni i 57 giri in programma per i 52 partenti.

STRATEGIA

Secondo consuetudine, due le soste previste, con la prima “finestra” dal 18° giro in avanti per cambio-gomme e rifornimento. In tal senso, sarà cruciale monitorare i valori in campo espressi dalle Supersport di nuova generazione (Ducati Panigale V2, Triumph Street Triple 765 RS), così come l’usura degli pneumatici. A Daytona quest’anno vige ancora la concorrenza tra le varie aziende, con il confronto tra Dunlop (fornitore unico del MotoAmerica Supersport) e Pirelli (in trionfo nelle ultime due edizioni disputate).

DUCATI IN POLE

Josh Herrin, vincitore del 2010 (edizione disputatasi in notturna), tenterà il bis con la Ducati Panigale V2 955 del team Warhorse HSBK Racing, scattando dalla pole position. Il Campione AMA Superbike 2013 ha preceduto nel Time Attack il sudafricano Sheridan Morais (al top nel Warm Up) e Jake Gagne, Campione MotoAmerica Superbike in carica, al via con Attack Yamaha. Ducati sogna il secondo hurrà alla 200 miglia dopo il successo del 2011 con Jason DiSalvo e la 848 EVO del Latus Motors Racing. Il tutto aspettando l’esordio di Danilo Petrucci nel MotoAmerica Superbike con la medesima struttura, previsto per il round di Austin concomitante con la MotoGP.

JEREMY MCWILLIAMS IN TRIONFO TRA LE BAGGERS

Come serie “di contorno” alla 200 miglia, nel frattempo a Daytona è stata scritta una pagina di storia. Jeremy McWilliams, 58 anni il prossimo 4 aprile, si è assicurato la vittoria di Gara 2 della King of the Baggers, categoria riservata alle Indian e Harley-Davidson… con le valigie laterali! Un successo ottenuto in volata, con la ripromessa di tornare a correre in questa categoria a Laguna Seca.