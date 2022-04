MotoAmerica: Danilo Petrucci scopre Road Atlanta, 3° tempo nel Q1

Trascorse due settimane dal trionfale esordio di Austin, sui saliscendi di Road Atlanta prosegue l’avventura di Danilo Petrucci nel MotoAmerica Superbike. Da capo-classifica a punteggio pieno di campionato, il Ducatista ha preso le misure con il celebre tracciato della Georgia, siglando il terzo riferimento cronometrico nella prima sessione di qualifiche ufficiale.

PRIMA A ROAD ATLANTA PER PETRUCCI

Su un tracciato mai visto prima e dalle peculiarità diametralmente opposte rispetto al COTA, Danilo Petrucci nel venerdì di attività ha avuto soltanto due turni per conoscere Road Atlanta. Un’inaugurale sessione di prove libere conclusa con il quarto tempo a 1″3 dalla vetta, il primo turno di qualifiche ufficiali culminato con il terzo crono in 1’24″585. Un gran giro siglato a poco più di 8 minuti dallo scadere, ritoccato più tardi dai soli Jake Gagne (1’24″247) e Mathew Scholtz (1’24″470), rispettivamente Campione e vice-Campione in carica. Il gap di soli 338 millesimi dalla pole provvisoria è di buon auspicio per il prosieguo del weekend: anche su un tracciato mai visto prima, “Petrux” se la gioca.

VOLANO LE YAMAHA

Petrucci insegue le due punte Yamaha. Da una parte il Campione 2021 Jake Gagne poleman provvisorio, dall’altra Mathew Scholtz, vincitore a Road Atlanta lo scorso anno dopo il problema tecnico accusato proprio dal portacolori Yamaha Attack. Chi manca all’appello è invece Cameron Petersen, incappato in una rovinosa caduta nelle libere di questa mattina. Se la sua R1 finita contro le reti di protezioni, preoccupa il dolore alla mano sinistra, tanto da andare in ospedale per tutti gli esami del caso.

DUCATI PRIMA IN SUPERSPORT

Oltre alla prima fila provvisoria di Danilo Petrucci, il team Warhorse HSBK Racing Ducati New York nella giornata odierna ha avuto modo di abbozzare un sorriso anche nel MotoAmerica Supersport. Josh Herrin, poleman della 200 miglia di Daytona, si è garantito la pole position provvisoria in sella alla Panigale V2. Unico inciampo una caduta senza conseguenze proprio sul finale della sessione.

DOMANI GARA 1 PER PETRUCCI

Il programma del MotoAmerica Superbike a Road Atlanta prevede domani la disputa della seconda sessione di qualifiche ufficiali con, alle 15:10 locali (le 21:10 italiane), la disputa di Gara 1. Grazie al servizio di streaming (in abbonamento) MotoAmerica Live + sarà possibile seguire tutte le attività in pista di questo secondo appuntamento stagionale.