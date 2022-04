MotoAmerica: Danilo Petrucci che sfortuna, il poker di vittorie va in fumo

Per fermare il filotto di successi di Danilo Petrucci nel MotoAmerica Superbike è successo di tutto in quel di Road Atlanta. Una bandiera rossa, un blackout elettrico (!) in tutto l’impianto, che ha causato una mezz’ora di sospensione del programma, quando i piloti erano già pronti in griglia. Fino al ritiro al definitivo restart causa un inconveniente tecnico alla propria Ducati Panigale V4 R: motore rotto. Un amaro epilogo del secondo weekend di gara oltreoceano per il pilota ternano, registratosi oltretutto in concomitanza con il ritorno sul gradino più alto del podio del suo più temibile avversario: Jake Gagne.

“Non ho mai visto niente di simile”

Danilo Petrucci ha schiumato rabbia via social. “Imbarazzante quello che è successo oggi, in 25 anni di gare non ho mai visto che si interrompano perché il circuito non ha la corrente” ha scritto il pilota Ducati. “A forza di stare fermi con i motori accesi sulle varie griglie di partenza l’acqua del motore ha bollito e abbiamo rotto il motore”.

Pronti via, subito bandiera rossa

La narrazione di questa Gara 2 sfiora l’incredibile. In prossimità dell’inizio del secondo giro del primo start con Petrucci in coda al leader Gagne, la direzione gara ha esposto la bandiera rossa per la caduta, senza gravi conseguenze, di Jeremy Coffey in curva 5. Tutto da rifare dunque, con 17 giri da affrontare al successivo restart.

Road Atlanta senza…corrente elettrica!

Con i piloti schieratisi in griglia, in quel di Braselton succede l’impensabile. Un blackout elettrico di fatto sospende tutte le attività. Senza corrente, non funziona nulla in quel di Road Atlanta, comportando così una prolungata attesa di mezz’ora, aspettando una risoluzione ad una problematica impensabile ai giorni nostri.

Amaro ritiro per Petrucci

Risolto l’inconveniente, alla definitiva ripartenza Danilo Petrucci ben presto è costretto ad alzare bandiera bianca. Rimasto già sostanzialmente piantato in griglia scivolando a centro gruppo, una vistosa fumata dalla sua Panigale V4 R lo ha costretto di conseguenza ad un mesto ritiro. Per “Petrux”, dopo tre vittorie di fila, si tratta del primo zero in questa sua avventura MotoAmerica.

Jake Gagne torna al successo

Con Petrucci KO, Jake Gagne festeggia il ritorno alla vittoria dopo un disastroso inizio di stagione. Il Campione in carica ha rifilato un distacco abissale al suo compagno di squadra Cameron Petersen, con Kyle Wyman (sostituto di PJ Jacobsen fermato dal COVID) terzo a completare il podio vincendo la volata sul proprio compagno di squadra Hector Barbera.

Prossimo appuntamento in Virginia

Il MotoAmerica osserverà un mese di pausa prima di tornare in azione nel weekend del 20-22 maggio al VIR (Virginia International Raceway). L’intero programma di gare sarà trasmesso in diretta web streaming grazie al servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.