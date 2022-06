Danilo Petrucci 2° al The Ridge resta leader del MotoAmerica

Al The Ridge Motorsports Park, tradizionale feudo-Yamaha, Jake Gagne rappresentava un obiettivo fuori portata persino per un top rider del calibro di Danilo Petrucci. Tuttavia, una delle due Yamaha R1 di Attack Performance si è mostrata “attaccabile“, con il motociclista ternano che non si è lasciato scappare l’occasione. Gara 2 disputatasi sul tracciato di Shelton ha visto il Campione in carica confermarsi l’effettivo mattatore del weekend, ma “Petrux” è stato in grado di conquistare un preziosissimo argento ai fini-campionato battendo l’altra R1 condotta da Cameron Petersen. Con un terzo ed un secondo posto nelle due gare, il Ducatista lascia lo Stato di Washington sempre al comando del MotoAmerica Superbike.

DANILO PETRUCCI LIMITA I DANNI

Di fatto Danilo Petrucci può guardare il bicchiere mezzo pieno alla conclusione di un fine settimana tutto in salita. Nonostante pochi giri percorsi nelle prove per svariati problemi tecnici (motore in fumo compreso), inconvenienti tra un restart e l’altro di Gara 1 ed il nuovo capitolo del confronto-scontro con Scholtz, il #9 ha rimediato un doppio-podio prezioso pensando all’obiettivo più grande. Preziosissimo soprattutto il secondo posto di Gara 2, dove ha avuto ragione di Cameron Petersen con un deciso sorpasso nel corso del nono giro, riuscendo a rispondere alla controffensiva del rivale nelle conclusive tornate della contesa.

PETRUX LEADER VERSO LAGUNA SECA

Se Jake Gagne, già in grado al secondo giro di ritoccare il primato della pista, realizza il “double“, Danilo Petrucci conserva la leadership. Adesso sono 11 i punti di vantaggio sul campione in carica, 17 nei confronti di un Mathew Scholtz non andato oltre il quarto posto in Gara 2. Buona notizia: per il portacolori Warhorse HSBK Racing Ducati New York il bello arriverà tra un paio di settimane. Nel weekend dell’8-10 luglio il MotoAmerica farà tappa a Laguna Seca. Un tracciato già conosciuto nei suoi trascorsi MotoGP…