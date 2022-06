Danilo Petrucci, che giro! Ma con la penalità è 5° in griglia

Secondo copione e rispettando i valori in campo della vigilia, il binomio Gagne-Yamaha viaggia su un altro livello al The Ridge Motorsports Park, ma Danilo Petrucci si pone come il più diretto inseguitore. Questo il verdetto del secondo turno di qualifiche ufficiali a Shelton con il ternano autore di un gran giro in 1’40″120, primo ed unico pilota a contenere il proprio svantaggio dal Campione in carica sotto al 1″. Tuttavia, complice la penalità di 3 caselle comminatagli dalla direzione gara, sarà costretto a prender il via delle due corse in programma dalla seconda casella.

GRAN GIRO DI DANILO PETRUCCI

Per Danilo Petrucci resta un gran bel giro ed una costante progressione alla sua prima uscita in carriera sull’impianto dello Stato di Washington. In una ventina di giri complessivamente effettuati nei tre turni di prove, ha limato di gran lunga il gap dall’inavvicinabile (imbattibile qui?) Jake Gagne. Superando problemi tecnici di vario genere e tipo, massimizzando le opportunità. Lo ha riaffermato nelle seconde qualifiche quando, con gomma nuova montata nel finale, ha stampato dopo un primo tentativo andato in fumo (1’44″008) un gran bel crono in 1’40″120. Tradotto, secondo nella schermata dei tempi, per quanto a 975 millesimi da Gagne, in 1’39″145 autore del nuovo primato della pista.

DANILO PETRUCCI IN SECONDA FILA

Petrucci passerà così dalla seconda posizione alla seconda fila dello schieramento. Ieri, per quella “spallata” alle prove di partenza e dito medio al seguito a Mathew Scholtz (provocatore nei confronti di Petrux per tutta la sessione…), ha rimediato una penalità da parte della direzione gara di tre caselle, scivolando così dal secondo al quinto posto in griglia per le due gare. Lascerà così la prima fila a Cameron Petersen (2° per l’1-2 delle invincibili Attack Yamaha) e ad un Hector Barbera (Tytlers BMW) in gran spolvero, partendo dalla seconda fila. Dove si ritroverà accanto proprio Scholtz…

VERSO GARA 1

Alle 00:15 italiane scatterà Gara 1 al The Ridge Motorsports Park. Sarà possibile seguire in diretta web streaming l’evento grazie al servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.