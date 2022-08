Danilo Petrucci veloce al Pitt: 2° nelle prime qualifiche

Lotta, combatte, doma la sua Panigale V4 R nonostante qualche problema di elettronica ed alla fine Danilo Petrucci può guardare il bicchiere mezzo pieno. Al termine delle prime qualifiche al Pittsburgh International Race Complex, teatro del penultimo appuntamento stagionale del MotoAmerica Superbike, il Ducatista stampa il secondo crono in 1’41″230. Un gran bel giro per “Petrux“, arrivato a 303 millesimi dal poleman provvisorio Mathew Scholtz (Westby Yamaha), ma soprattutto davanti al suo rivale nella corsa al titolo Jake Gagne.

GRANDE GIRO DI DANILO PETRUCCI

Terzo stamane nelle prime libere, Danilo Petrucci ha vissuto una qualifica all’inseguimento. Ritrovatosi quinto nella fase iniziale, dopo l’interruzione con bandiera rossa per la caduta di Ashton Yates (pilota OK, un po’ meno la sua BMW…) ha indovinato un gran time attack finale. Con l’1’41″230 ha avvicinato l’1’40″927 di Scholtz, pagando dazio soprattutto al secondo settore. Lo testimonia il tentativo finale dove, dopo un T1 record (0″098 di vantaggio sul riferimento del sudafricano), con gomma più “stanca” al terzo giro di fila ha chiuso in 1’41″485, perdendo tutto nei conclusivi due intertempi del tracciato di Wampum.

SFIDA TRA DANILO PETRUCCI E JAKE GAGNE

Accompagnato questo weekend da tutta la sua famiglia, Danilo Petrucci con il team Warhorse HSBK Racing Ducati è al lavoro soprattutto in termini di elettronica. Una problematica, in via di risoluzione, riscontrata pronti-via questa mattina. In ogni caso il ternano, preceduto da un Scholtz dolorante alla mano sinistra per la caduta di Brainerd, si ritrova in graduatoria davanti a Gagne. Separati tra loro da 13 punti in classifica, il Campione in carica non ha sferrato l’assalto alla pole nei minuti finali.

DOMANI LE QUALIFICHE 2

Lecito pertanto attendersi un riscatto da parte del portacolori Attack Yamaha domani nel corso delle seconde qualifiche. L’intero programma del MotoAmerica al Pitt Race verrà trasmesso in diretta streaming (via abbonamento) grazie al servizio MotoAmerica Live+.