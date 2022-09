Avanti Danilo Petrucci: in New Jersey contro ogni pronostico

Quando ad inizio raccontavamo di una vera e propria impresa riferendoci ad un Danilo Petrucci in grado di sbaragliare la concorrenza del MotoAmerica, parlavamo con cognizione di causa. Suffragata dal prosieguo di una stagione che, per il nostro portabandiera impegnato nella Superbike al di là dell’Atlantico, ha presentato molteplici insidie lungo il cammino. Contro tutto e contro tutti, a confronto in un campionato dove gli habitué hanno, se propriamente non vita facile, quantomeno la strada in discesa. Anche a scapito di un pilota-di-e-da-MotoGP come “Petrux”, adesso chiamato ad un’altra impresa: riappropriarsi della leadership di campionato nel momento-clou della stagione. Tutto questo su una pista, l’ennesima, che rappresenta un feudo-Yamaha.

DANILO PETRUCCI ALL’ATTACCO

Nel precedente appuntamento disputatosi a Pittsburg Danilo Petrucci ha corso, a suo solito, con grinta, determinazione, persino cuore. Non ha mai mollato l’osso, spesso e volentieri ci ha messo una pezza ad una situazione tutt’altro che favorevole, evidenziata in questo articolo. Chiacchierato come possibile sostituto di Joan Mir a Misano in MotoGP con Suzuki, per una ragione o per l’altra resta e resterà concentrato sulla sfida-MotoAmerica. Con Ducati, si spera, che possa garantirgli tutti gli strumenti per inseguire un doppio-traguardo storico: il primo motociclista italiano in grado di laurearsi Campione in una serie AMA Pro Road Racing/MotoAmerica, riportando Ducati ad un titolo che manca da 28 anni (Troy Corser, 1994).

UN SOLO PUNTO DA GAGNE

Petrucci si presenterà a questo penultimo appuntamento stagionale con una limitata conoscenza del New Jersey Motorsports Park di Millville, a confronto con un Jake Gagne tornato capo-classifica con un punticino di vantaggio. Tuttavia, al NJMP, il portacolori Attack Yamaha ha messo a segno una perentoria doppietta lo scorso anno. Non da meno, le R1 di riferimento (Graves prima, Attack poi), monopolizzano il gradino più alto del podio dal 2018 a questa parte. Sulla carta una sfida alla “Davide contro Golia”, ma con Danilo Petrucci, per quanto messo in mostra in questo 2022 sin dalla Dakar, un vero “Gigante” del motociclismo…

GARE IN DIRETTA STREAMING

Come sempre l’intero weekend di gara del MotoAmerica Superbikes at New Jersey sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma MotoAmerica Live+, servizio disponibile in abbonamento.