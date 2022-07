Danilo Petrucci 2° a Laguna Seca perde la leadership del MotoAmerica

Le ha provate tutte nel fine settimana del MotoAmerica Superbike a Laguna Seca, Danilo Petrucci. Un attacco d’altri tempi al Corkscrew in Gara 1 su Petersen, un ritmo da qualifica nelle battute iniziali della seconda nonché conclusiva corsa in programma. Non sono mancate grinta, determinazione ed esuberanza motociclistica, ma contro un Jake Gagne in stato di grazia non c’è stato nulla da fare. Il Campione in carica, coadiuvato da una missilistica Yamaha R1 preparata da Attack Performance, si è assicurato in un sol colpo la vittoria di Gara 2 e la leadership di campionato, strappata per soli 3 punticini proprio a scapito del Ducatista.

JAKE GAGNE IMPRENDIBILE

Raggiunto e superato il giro di boa della stagione 2022 del MotoAmerica, a tutti gli effetti Jake Gagne ha cambiato passo. Scontate diverse battute d’arresto iniziali (problemi tecnici ad Austin, qualche errore e l’infortunio alla 200 miglia di Daytona), l’ex Campione della Red Bull MotoGP Rookies Cup sembra esser tornato ai livelli del suo dominante (17 vittorie in 20 gare, 16 delle quali consecutive) 2021. Se in qualifica non ha inciso, nelle due gare è stato straripante: dominio sabato, altrettanto domenica, seppur con un Petrucci a tratto in grado di viaggiare sui medesimi tempi. Lo “strappo” Gagne lo ha realizzato pronti-via: holeshot all’Andretti Hairpin, quasi 1″ guadagnato al primo giro, salito progressivamente anche grazie ad un monstre 1’23″443 da qualifica alla terza tornata.

DANILO PETRUCCI LE PROVA TUTTE

A sua volta Danilo Petrucci le ha provate tutte. Cambiata mescola in materia di pneumatici Dunlop dopo l’azzardo di ieri, il ternano non ha sbagliato allo start, né tantomeno nel prosieguo della contesa. Ha cercato di emulare i tempi di Gagne (da incorniciare l’1’23″668 al terzo giro), ma la R1 #1 è parsa di un altro livello sui saliscendi di Monterey. Con la Panigale V4 R “cromata” del team Warhorse HSBK Racing Ducati New York, particolarmente imbizzarrita sul finale (e con tanto chattering…), ha inoltre dovuto contenere il rientro di Cameron Petersen, di nuovo sotto negli ultimi giri dopo un miracoloso salvataggio all’inizio del secondo giro in pieno Andretti Hairpin. A spalle larghe, “Petrux” è riuscito a conservare il secondo posto, lasciando tuttavia a Gagne la 7^ vittoria stagionale (in 12 gare disputate) e, non da meno, la leadership di campionato.

JAKE GAGNE E DANILO PETRUCCI SEPARATI DA 3 PUNTI

La nota positiva per il ternano è che restano 8 gare da disputarsi ed il gap con Gagne è di soli 3 punti. Da non sottovalutare anche potenziali intromissioni del già menzionato Cameron Petersen, mentre le speranze di Mathew Scholtz hanno perso quota con il ritiro all’undicesimo dei 20 giri previsti di Gara 2.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il MotoAmerica Superbike tornerà in azione tra due settimane, nel weekend del 29-31 luglio prossimo, al Brainerd International Raceway in Minnesota. Come sempre, la diretta di qualifiche e gare sarà garantita dal servizio di live streaming (in abbonamento) MotoAmerica Live+.