Danilo Petrucci: prima fila e nuova livrea per Laguna Seca

Sfuma per soli 168 millesimi la pole position a Laguna Seca per Danilo Petrucci. L’asso del team Warhorse HSBK Racing Ducati New York, con un gran bel giro in 1’23″423, è arrivato ad una manciata di millesimi dalla pole siglata da un combattivo Mathew Scholtz (Westby Yamaha), ma per le due gare in programma ci sono tutti i presupposti per giocarsi la vittoria.

SUPER DANILO PETRUCCI A LAGUNA SECA

Sceso in pista a 7 minuti dal termine delle Qualifiche 2 con gomma nuova, Danilo Petrucci nei due giri di time attack concessi dalla Dunlop da tempo ha mancato di un’inezia una nuova pole position nel MotoAmerica. Con Mathew Scholtz in 1’23″255 collocatosi in cima al monitor dei tempi, il Ducatista ha siglato i parziali record in tutti i settori dell’adrenalinico tracciato di Monterey, pagando dazio soltanto al conclusivo intertempo. Come nel primo (1’23″466), anche nel secondo tentativo (1’23″423) non è riuscito a spuntarla nel confronto con il motociclista sudafricano, con il quale ha già dei precedenti “accesi” nella prima parte di stagione.

NUOVA LIVREA PER LA SUA DUCATI

Danilo Petrucci scatterà così dalla seconda casella nelle due gare in programma a Laguna Seca a precedere Jake Gagne (1’23″485, non sceso in pista nel finale) e Cameron Petersen (1’23″593). Per l’occasione, il team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC correrà con una speciale livrea cromata (nella foto d’apertura), voluta dal title sponsor di questa gara Medallia.

A MEZZANOTTE GARA 1

Alle 00:15 italiane prenderà il via Gara 1, trasmessa in diretta streaming (previo abbonamento) sulla piattaforma MotoAmerica Live+.