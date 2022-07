Danilo Petrucci all’attacco di Gagne per la pole a Laguna Seca

Jake Gagne resta al top, ma è assolutamente attaccabile nel fine settimana. Questo, in sintesi, il principale spunto emerso dal primo turno di qualifiche ufficiali del MotoAmerica Superbike a Laguna Seca. Il Campione in carica si conferma il riferimento con la pole provvisoria in 1’23″707, ma Danilo Petrucci è a stretto contatto: 232 millesimi, con la pole nel mirino per le qualifiche 2 di domani.

DANILO PETRUCCI ALL’ATTACCO

Di ritorno a Laguna Seca dopo l’esperienza vissuta nel 2012 e 2013 in MotoGP, Danilo Petrucci è stato autore di una partenza sprint del weekend. Se nelle prove libere ha concluso quinto pagando 1″ di gap dalla vetta, nelle prime qualifiche è rimasto costantemente in seconda posizione, migliorandosi ad ogni uscita. Montate gomme nuove a 8 minuti dal termine, in 1’23″939 insieme a Gagne è diventato il secondo pilota nel weekend ad infrangere il muro dell’1’24”, oltretutto con ampi margini di miglioramento. Una volta messa una pezza al vistoso chattering (derivante perlopiù dalle peculiarità dell’anteriore Dunlop), ci sono tutti i presupposti per lottare con Gagne per la pole.

DOMANI QUALIFICHE 2 E LA PRIMA GARA

Danilo Petrucci tornerà in pista domani per le qualifiche 2 con, alla mezzanotte italiana, la prima di due gare in programma nel fine settimana a Monterey. Come sempre garantita la diretta streaming (previo abbonamento) su MotoAmerica Live+.