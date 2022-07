Danilo Petrucci riscopre Laguna Seca: 5° nelle prime prove

Nove anni dopo l’esperienza vissuta nel 2013 in MotoGP (ed ancor prima nel 2012), Danilo Petrucci torna in pista a Laguna Seca. Un appuntamento attesissimo da parte del motociclista ternano, presentatosi in California da capo-classifica del MotoAmerica Superbike, con la ferma volontà di confermarsi leader. Una missione certamente non facile in un weekend che si prospetta in salita, un po’ come il Rahal Straight verso il celebre Cavatappi. Aspettando le due gara ed ancor prima la disputa delle qualifiche ufficiali, “Petrux” ha concluso quinto le prime prove libere a sostanzialmente 1″ da un Jake Gagne velocissimo.

DANILO PETRUCCI RITORNA A LAGUNA SECA

Nei primi 40 minuti di attività a Laguna Seca, Danilo Petrucci è riuscito ad infrangere il muro dell’1’25”, siglando un miglior crono personale di 1’24″911 e con diversi passaggi sull’1’25” basso. Chiaramente l’obiettivo per tutto il team Warhorse HSBK Racing Ducati New York è di affinare il set-up per i saliscendi dell’impianto di Salinas, cercando di limare il gap dalle Yamaha R1 di riferimento.

VOLA JAKE GAGNE

Danilo Petrucci ha senza dubbio del margine per le qualifiche in programma nel pomeriggio, anche se Jake Gagne (Attack Yamaha) sembra già in formissima. Il Campione in carica ha fermato i cronometri sull’1’23″935 lasciando a 121 millesimi il più diretto inseguitore Mathew Scholtz (Westby Yamaha). Il tris Yamaha viene completato da Cameron Petersen terzo, con PJ Jacobsen (Tytlers BMW) che proprio nel finale si è portato al quarto posto davanti a Petrucci, quinto accusando un gap di 976 millesimi.

SPAZIO ALLE QUALIFICHE

Grande attesa dunque per la disputa delle prime qualifiche ufficiale, trasmesse in diretta streaming (previo abbonamento) attraverso la piattaforma MotoAmerica Live+.