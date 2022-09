Danilo Petrucci, adesso è dura: dopo Gara 1 Gagne vola a +13

La corsa al titolo MotoAmerica Superbike 2022 di Danilo Petrucci si complica e non poco. In una Gara 1 al New Jersey Motorsports Park dominata dalle Yamaha, il Ducatista chiude quarto, ritrovandosi ora a 13 lunghezze dal capo-classifica di campionato Jake Gagne. Oltretutto, con più soltanto 75 punti in palio nelle restanti 3 gare in programma. Una prima corsa del weekend a Millville complicatissima per il nostro portabandiera, il quale ha fatto tutto il possibile per contrastare la supremazia dei Tre Diapason nella Superbike al di là dell’Atlantico.

HECTOR BARBERA CAUSA DELLA BANDIERA ROSSA

La prima partenza non aveva propriamente rappresentato un brillante avvio per Danilo Petrucci. Allo spegnimento del semaforo era scivolato dalla quarta alla quinta posizione, ritrovandosi distanziato dal quartetto di testa capeggiato da Jake Gagne. Con il chiaro intento di scappar via, il Campione in carica aveva superato con decisione nel corso del primo giro in piena percorrenza della curva 9 il proprio compagno di squadra Petersen, abbozzando un tentativo di fuga. Un proposito vanificato tuttavia dall’inevitabile esposizione della bandiera rossa. Sesto in quel momento, Hector Barbera (Tytlers Cycle Racing) si era ritrovato (letteralmente) bloccato con la propria BMW M 1000 RR in mezzo alla pista, obbligando la direzione gara ad interrompere la contesa.

NUOVA OCCASIONE PER DANILO PETRUCCI

Il conseguente restart, con la corsa accorciata nella sua distanza da 20 a 17 giri, ha così rappresentato una nuova occasione per “Petrux“. Ripartiti con la griglia di partenza originaria, in questa circostanza il Ducatista si era ritrovato nelle condizioni di indovinare un buono spunto, ritrovandosi 3° alla prima curva preceduto dalle due Attack Yamaha. Tuttavia, da quel momento in avanti, la corsa si è rivelata tutta in salita per Danilo. Al primo giro ha subito il sorpasso da Mathew Scholtz, al secondo da PJ Jacobsen. Soltanto a 5 giri dal termine si è ripreso quantomeno la quarta posizione, ritrovandosi tuttavia di gran lunga distanziato dal terzetto Yamaha di testa.

YAMAHA MONOPOLIZZA IL PODIO

Con Danilo Petrucci che ha ottenuto il massimo risultato possibile, Yamaha ha nuovamente monopolizzato il podio. Jake Gagne ha conquistato una (comoda) vittoria, viaggiando adesso a +13 in campionato sul ternano. A completare la top-3 ci hanno pensato Cameron Petersen e Mathew Scholtz, favoriti da delle R1 parse completamente a loro agio sul disastroso asfalto (comprensivo di numerosi avvallamenti) del NJMP.

DUCATI CONQUISTA IL TITOLO MOTOAMERICA SUPERSPORT

Prima della disputa di Gara 1 Superbike, Ducati aveva avuto modo di festeggiare in anticipo uno storico traguardo. Josh Herrin, portacolori Warhorse HSBK Racing Ducati NYC, si è laureato Campione MotoAmerica Supersport con 3 gare d’anticipo, suggellando una stagione comprensiva di ben 8 vittorie. Con la debuttante Panigale V2, Herrin ha concluso secondo in gara preceduto dall’eterno Josh Hayes (alla sua 85^ affermazione in carriera nel circus AMA/MotoAmerica!), festeggiando contestualmente il terzo, personale alloro nel motociclismo d’oltreoceano. Herrin si laureò infatti nel 2013 Campione AMA Superbike, vincendo poi nel 2016 il titolo MotoAmerica Superstock 1000 e, non da meno, conquistando nel 2010 la vittoria alla 200 miglia di Daytona. Questo titolo anticipato di Herrin è, indirettamente, una buona notizia per lo stesso Danilo Petrucci, in quanto dovrebbe affiancarlo con una seconda V4 R nel conclusivo round del 24-25 settembre prossimi in Alabama. Un’eventualità preannunciata su queste pagine con largo anticipo lo scorso 23 agosto.

DOMANI GARA 2

Domani alle 20:10 italiane andrà in scena Gara 2 del MotoAmerica Superbikes at New Jersey, la terz’ultima di questa stagione 2022. Come sempre il servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+ garantirà la trasmissione in diretta streaming dell’evento.