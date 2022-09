Jacobsen poleman a sorpresa, Danilo Petrucci parte 4° in New Jersey

Danilo Petrucci solo contro tutto e tutti in New Jersey. Mentre in casa Attack Yamaha si registrano i primi, effettivi giochi di squadra e PJ Jacobsen si assicura una sensazionale pole position, il Ducatista aprirà la seconda fila nelle due gare del MotoAmerica Superbike in programma a Millville. “Petrux” le ha provate tutte anche nella seconda sessione di qualifiche ufficiali, ritrovandosi quarto in una graduatoria dei tempi impronosticabile alla vigilia.

PJ JACOBSEN CON TYTLERS BMW IN POLE

Già, perché la notizia di giornata è la pole di un ritrovato PJ Jacobsen. Trascorsi nei Mondiali Superbike e Supersport con persino un’apparizione alla 8 ore di Suzuka con Honda HRC, sul tracciato di casa ha sparigliato le carte. Massimizzando i due giorni di test effettuati su questa pista nelle scorse settimane, PJ ha condotto la BMW M 1000 RR del Tytlers Cycle Racing in pole con l’1’20″103 siglato proprio nel finale.

GIOCHI DI SQUADRA IN ATTACK YAMAHA

Il New Jersey Motorsports Park sembrava un feudo incontrastato per Attack Yamaha, ma persino loro si sono ritrovati a dover effettuare dei primi “giochi di squadra”. Non tanto per contrastare Jacobsen, bensì per far retrocedere in griglia il più possibile Danilo Petrucci. Ritrovatosi in pole provvisoria, Jake Gagne nell’ultimo tentativo si è fatto seguire dal proprio compagno di squadra Cameron Petersen, favorendo la sua avanzata fino alla seconda casella dello schieramento di partenza. Per la cronaca, giusto con 1 millesimo di vantaggio sullo stesso Gagne.

PRIMA FILA IN 30 MILLESIMI SENZA DANILO PETRUCCI

Il risultato è una prima fila racchiusa in soli 30 millesimi di secondo con, nell’ordine, PJ Jacobsen (1’20″103), Cameron Petersen (1’20″132) e Jake Gagne (1’20″133). Non con Danilo Petrucci, quarto con l’1’20″511 siglato ieri, fermandosi all’1’20″621 siglato nel time attack finale. ll Ducatista, dopo questo tentativo, è inoltre andato lungo in curva 1, tratto dove si avvertono numerose disconnessioni dell’asfalto.

IN SERATA GARA 1 PER DANILO PETRUCCI

Dalla quarta casella, Danilo Petrucci andrà all’attacco questa sera alle 21:10 italiane in Gara 1. Come sempre il servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+ garantirà la trasmissione in diretta streaming dell’evento.