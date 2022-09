Danilo Petrucci avvicina la pole in New Jersey: 3° nelle prime qualifiche

Considerando la sua esaltante esperienza vissuta lo scorso mese di gennaio alla Dakar, verrebbe da dire che Danilo Petrucci non poteva che trovarsi bene al New Jersey Motorsports Park di Millville. Su un tracciato che presenta ogni dove dei bump, il Ducatista ha indovinato un gran giro nelle prime qualifiche ufficiali valevoli per il penultimo appuntamento stagionale del MotoAmerica Superbike. Senza tirarsi indietro, in 1’20″511 ha staccato il terzo crono della sessione, ma a stretto contatto con i due che lo hanno hanno preceduto. Da una parte il “solito” Jake Gagne, dall’altra un PJ Jacobsen in stato di grazia, autore della pole provvisoria.

DANILO PETRUCCI ALL’ATTACCO

Terzo sì, ma a 146 millesimi dal ritrovarsi in cima al monitor dei tempi. In una delle qualifiche più combattute che si ricordino in questa stagione, Danilo Petrucci è andato all’attacco. Montata gomma nuova a 8 minuti dallo scadere, pronti-via ha fermato i cronometri sull’1’20″5 che, per qualche istante, gli aveva garantito la pole provvisoria. Da lì a poco Jake Gagne (1’20″398) ed uno scatenato PJ Jacobsen (1’20″365) hanno fatto meglio per una manciata di millesimi, ma per “Petrux” sembrano esserci i presupposti per andare all’assalto della leadership nel weekend in New Jersey.

EXPLOIT DI PJ JACOBSEN

Di fatto tra i duellanti al titolo, separati tra loro da 1 solo punto in classifica, Gagne e Petrucci ci sono pochi millesimi, con un terzo incomodo a fare la voce grossa nel venerdì di attività. Sul proprio tracciato di casa, PJ Jacobsen ha fatto volare la BMW M 1000 RR del Tytlers Cycle Racing, conquistando la pole provvisoria. Grazie a due-giorni di test effettuati nelle scorse settimane, l’ex pilota dei Mondiali Superbike e Supersport ha dettato il passo, con il buon momento di squadra riaffermato dal quarto tempo di Barbera.

QUATTRO PILOTI A CONFRONTO CON DANILO PETRUCCI

Di fatto Danilo Petrucci dovrà marcare Jake Gagne, ma questo weekend le BMW Tytlers più Cameron Petersen potrebbero recitare il ruolo di arbitri della sfida-campionato. Lo testimonia una prima qualifica con una top-5 racchiusa in soli 634 millesimi, gap non usuali nella Superbike d’oltreoceano. Domani alle 16:25 la seconda sessione, come sempre trasmessa in diretta streaming dal servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.