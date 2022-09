Danilo Petrucci, sfida in New Jersey: 5° nelle prime prove

Un solo punto separa Jake Gagne e Danilo Petrucci ai primi due posti della classifica di campionato, 777 millesimi al termine dell’inaugurale sessione di prove libere. Al New Jersey Motorsports Park di Millville va in scena il penultimo appuntamento stagionale del MotoAmerica Superbike con “Petrux“, su un tracciato conosciuto in una pregressa (breve) presa di contatto dei mesi scorsi, chiamato all’ennesima impresa di questo suo 2022.

DANILO PETRUCCI INSEGUE IN NEW JERSEY

Nei primi 40 minuti di prove libere antecedenti la disputa (a partire dalle 20:10 italiane), Danilo Petrucci si ritrova costretto ad inseguire. In un progressivo miglioramento sul piano prettamente cronometrico, con la Panigale V4 R del team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC in 1’21″622 ha siglato il quinto tempo della sessione. Il problema, suo malgrado secondo consuetudine nel MotoAmerica, è ritrovarsi il suo diretto avversario Gagne già a posto sin dalle FP1.

LEPRE JAKE GAGNE

Pronti-via, facendo tesoro dei riferimenti acquisiti nelle passate stagioni, il Campione in carica in 1’20″845 ha già viaggiato su tempi record, rifilando quasi otto decimi a Danilo Petrucci. Tra di loro si è intromesso non soltanto Cameron Petersen con la seconda Yamaha Attack, ma anche PJ Jacobsen, in gran spolvero con la BMW Tytlers insieme al proprio compagno di squadra Hector Barbera. L’ex pilota del Mondiale Superbike e Supersport in 1’20″939 si è persino preso il lusso di avvicinare a 94 millesimi il crono di Gagne.

E JOSH HERRIN?

Nel frattempo, come comunicato persino dal sito ufficiale del MotoAmerica, si è parlato di una possibilità per il team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC di schierare Josh Herrin già questo fine settimana, pronto ad offrire il suo contributo alla causa-titolo di Petrucci. In realtà il capo-classifica del MotoAmerica Supersport per il momento non si è visto in azione nelle prime libere Superbike, mentre sembra certo (come ampiamente anticipato su queste pagine in data 23 agosto) il suo arrivo per il conclusivo round in Alabama.