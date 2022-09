Danilo Petrucci 5° nelle prime qualifiche, problema Gagne

“Se Sparta piange, Atene non ride“. Il consultivo dell’inaugurale giornata di attività del MotoAmerica Superbike al Barber Motorsports Park di Birmingham, tracciato dell’Alabama teatro della super-finale 2022, ci porta a questa considerazione inerente il confronto tra Jake Gagne e Danilo Petrucci. I duellanti al titolo, separati da soli 4 punti in classifica (con 50 ancora in palio nelle due gare in programma), entrambi hanno vissuto svariate disavventure e problematiche nel corso della prima sessione di qualifiche ufficiali. In tutto questo Cameron Petersen, potenziale “arbitro” di questa sfida (ed alleato di Gagne…), ha spiccato in 1’22″323 la pole position provvisoria ed il nuovo primato della pista. Un gran bel viaggiare, ancor più considerando il gap di 1″854 rifilato a Petrucci, quinto in graduatoria.

DANILO PETRUCCI ALL’INSEGUIMENTO

Quinta (strepitosa) vittoria stagionale due settimane or sono in New Jersey, quinto tempo nelle prime qualifiche in Alabama. Non benissimo per Danilo Petrucci, il quale ha vissuto un turno piuttosto complicato. Con il crono di 1’24″177 se non altro ha rimediato un posto in seconda fila provvisoria, ma lontano dal gruppo di riferimento. Montata gomma nuova a 10 minuti dal termine, non ha scalato posizioni in classifica a causa di macroscopiche problematiche, evidenziate visivamente in presa diretta. In sostanza mancanza di trazione, zero grip al posteriore ed una Ducati Panigale V4 R fin troppo ballerina sui saliscendi del Barber Motorsports Park.

UN PROBLEMA RALLENTA JAKE GAGNE

Petrucci, come anticipato settimana prossima impegnato nella conclusiva tappa degli Assoluti d’Italia Enduro a Castiglion Fiorentino, si ritrova così in seconda fila provvisoria preceduta da un trio Yamaha e dalla BMW M 1000 RR di un ritrovato PJ Jacobsen (4°). Come detto, attualmente in pole figura Cameron Petersen (Attack Yamaha) con oltre mezzo secondo di vantaggio su Mathew Scholtz (Westby Racing), a 0″987 Jake Gagne. Il Campione in carica nonché capo-classifica di campionato è stato fermato anzitempo da un inconveniente tecnico alla propria Yamaha R1, ammutolitasi a turno in corso senza possibilità di ripartire.

DOMANI QUALIFICHE 2 E LA PRIMA GARA

Per Danilo Petrucci ci sarà domani nella seconda qualifica l’opportunità di conquistare un posto in prima fila. Nella serata italiana andrà invece in scena la prima di due gare in programma nel fine settimana del MotoAmerica Superbikes at Alabama. Come sempre la diretta streaming dell’evento sarà garantita dal servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.