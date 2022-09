Danilo Petrucci per la storia: in Alabama all’assalto del titolo MotoAmerica

Questo weekend, al Barber Motorsports Park di Birmingham in Alabama, si può scrivere una memorabile pagina di storia di motociclismo. Con 4 punti da recuperare e 50 ancora in palio nelle due gare in programma, Danilo Petrucci andrà all’assalto del titolo MotoAmerica Superbike 2022. Al culmine di una stagione dove ha spesso e malvolentieri dovuto inseguire la temibile (oltreoceano) concorrenza del trinomio Gagne-Attack-Yamaha, il motociclista ternano si trova pienamente in corsa per un traguardo senza precedenti. Nessun italiano si è mai assicurato il titolo AMA/MotoAmerica Superbike, con Ducati che non vince addirittura da 28 anni a questa parte.

DANILO PETRUCCI PER LA STORIA

Per ragioni puramente statistiche, sarebbe un traguardo storico. Fino all’arrivo di Danilo Petrucci negli States, le vittorie italiane nella Superbike americana si contavano sulle dita di una mano. Quest’anno di gare ne ha vinte 5 contro le 11 del rivale Jake Gagne, accorciando le distanze in virtù della meravigliosa e dominante affermazione sotto la pioggia di Gara 2 in New Jersey. Sulla carta “Petrux” non parte da favorito, ma ha due assi nella manica. Da una parte previsioni meteorologiche incerte (e sul bagnato, scontato dirlo, non c’è storia), dall’altra una pregressa conoscenza della pista di Birmingham nei mesi scorsi. Certo: non abbastanza per sopperire alla banca-dati storica in possesso del team Attack Yamaha, ma il primo scotto è già stato superato.

DUCATI A CACCIA DI UN TITOLO CHE MANCA DAL 1994

Danilo Petrucci si renderebbe inoltre artefice del primo hurrà Ducati nell’AMA/MotoAmerica da quasi 30 anni a questa parte. Era il 1994 quando, con il team di Eraldo Ferracci, un giovane Troy Corser si laureò Campione, succedendo nell’albo d’oro ad un altro ex-iridato Superbike come Doug Polen. Trascorsi 28 anni, con la Panigale V4 R del team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC, Petrucci potrebbe riportare a Bologna un titolo che manca da tanto (troppo) tempo.

VISTA SUL 2023 PER DANILO PETRUCCI

Vada come vada, per Danilo Petrucci il 2022 sarà un successo. Dalla memorabile vittoria alla 5^ tappa della Dakar fino ad una stagione d’esordio nel MotoAmerica vissuta, nonostante svariate problematiche, da protagoniste. Chiuse le porte del Mondiale, l’anno prossimo potrebbe esserci un bis. Dopo Barber, si saprà se con il suo numero 9 o con l’#1…