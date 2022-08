Danilo Petrucci si dà all’Endurance, negli Usa nuova sfida con Ducati V2

Il prossimo round MotoAmerica Superbike avrà luogo al Pittsburgh International Race Complex nei giorni 19-21 agosto. Ma Danilo Petrucci e parecchi altri colleghi del campionato non rimarranno fermi fino ad allora. La nuova sfida si chiama N2/WERA National Endurance Series by Dunlop, campionato comandato attualmente da Josh Hayes. In questo caso si tratta di una gara di resistenza della durata di 4 ore, in programma per il prossimo fine settimana sempre sul Pitt Race. Una corsa utile anche per prendere confidenza con un nuovo tracciato prima dell’appuntamento MotoAmerica. Petrucci ed il compagno di squadra Josh Herrin guideranno una Ducati Panigale V2.

Il MotoAmerica all’Endurance

Come detto, l’italiano di Warhorse HSBK Racing Ducati NYC non sarà certo l’unico pilota MotoAmerica al via. Ci sarà il pilota Supersport Rocco Landers, nel suo caso da sostituto, ma citiamo anche Hayden Gillim, un esperto di entrambi i campionati, più altri Superbikers quali Jake Lewis e Jason Waters. Dalla Twins Cup ecco Kaleb De Keyrel, Jody Barry, Hayden Schultz, Blake Davis, Teagg Hobbs, Ben Gloddy, Jared Trees, Heather Trees. A cui aggiungere Cody Wyman, che disputa parallelamente la Junior Cup. Ci sono poi i veterani, ovvero Chris Parrish, Kris Lillegard, Chris Bays, Dale Quarterley, Chris Peris, Bob Robbins. Sono solo alcuni dei nomi dei protagonisti, ce ne saranno anche tanti altri. Una sfida di cui approfittare grazie anche al regolamento in vigore, che non vieta ai piloti di girare su un circuito pochi giorni prima dell’evento ufficiale, se si tratta di competizioni Endurance.

Petrucci tuttofare

Curiosità, ma anche prova di versatilità. Dall’addio al Motomondiale, Danilo Petrucci si è cimentato in diverse specialità e sempre con ottimi risultati. Pensiamo alla Dakar 2022, iniziata appena due mesi dopo la fine del suo ultimo anno MotoGP. Conclusa l’avventura con KTM nel deserto arabico, è poi andato negli States per disputare il MotoAmerica Superbike assieme a Ducati. Ora, sempre con la casa di Borgo Panigale, arriva il debutto in una gara di resistenza, come detto una quattro ore da disputare a Pittsburgh. Una sfida tutta da scoprire, oltre ad essere un appuntamento “tattico”. Dopo quanto ottenuto a Brainerd, la corsa del fine settimana successivo infatti sarà molto importante in ottica campionato.

Foto: Brian J. Nelson/MotoAmerica.com