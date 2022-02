UFFICIALE Danilo Petrucci con Ducati al via del MotoAmerica Superbike

Adesso è ufficiale: Danilo Petrucci correrà nel MotoAmerica Superbike 2022 con la Panigale V4 R del team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC.

Dal sogno Dakar concretizzatosi lo scorso mese di gennaio al sogno americano. Danilo Petrucci è ufficialmente il nuovo pilota Warhorse HSBK Racing Ducati NYC atteso per la stagione 2022 del MotoAmerica Superbike. La notizia, ampiamente trapelata nelle scorse settimane, ha trovato l’ufficialità in data odierna, con il pilota ternano chiamato ad una nuova sfida.

RITORNO IN DUCATI

“Sono felice di tornare a correre con la Ducati e vorrei ringraziare in modo speciale tutte le persone che hanno reso possibile questo progetto“, ha ammesso Danilo Petrucci. “Ho parlato di questo programma con Eraldo Ferracci lo scorso anno ad Austin insieme a tutto il management Ducati: Claudio Domenicali, Paolo Ciabatti, Gigi Dall’Igna e Davide Tardozzi. Tutti si sono mostrati davvero felici di riavermi in squadra“.

SOGNO AMERICANO

L’avventura del due volte vincitore di una gara MotoGP nel MotoAmerica Superbike scatterà proprio ad Austin il prossimo mese di aprile. “Voglio continuare a divertirmi e ho scelto questo progetto per affrontare una nuova esperienza da un punto di vista umano. Vivrò in America (si trasferirà in Pennsylvania, ndr) e non vedo l’ora di iniziare“. Petrucci disporrà di una Ducati Panigale V4 R, con un intenso programma di test previsto nelle prossime settimane per prepararsi all’esordio nel MotoAmerica.